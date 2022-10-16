ОСЕННИЙ МАРКЕТ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА WIN-WIN ПОДВЁЛ ИТОГИ

8 и 9 октября в Центре современного искусства Винзавод состоялся осенний маркет WIN-WIN, в рамках которого художники, галереи, творческие объединения и мастерские представили живопись, графику, скульптуру и другие формы современного искусства.

На осенний маркет поступило рекордное количество заявок — около 500, из которых эксперты отобрали более 120 участников. Осенний маркет WIN-WIN прошел в трех пространствах – Цех Белого, Цех Красного, Винтажный зал.

За два дня осенний маркет WIN-WIN посетили более восьми тысяч человек. WIN-WIN маркет проходит с 2021 года в Центре современного искусства Винзавод. Этой осенью состоялся пятый выпуск.

В числе гостей осеннего маркета WIN-WIN были: Ксения Ламшина, руководитель Радио «Культура», Дмитрий Ханкин, со-основатель и руководитель галереи «Триумф», Влад Лисовец, стилист, теле- и радиоведущий, Синиша Лазаревич, ресторатор и промоутер, Миша Мост, российский художник, Алина Крюкова, основатель галереи a-s-t-r-a, Катрин Борисов, арт-директор московской галереи актуального искусства RuArts, Евгения Шутко, галерист, основатель галереи Atelier Choutko, Полина Бондарева, искусствовед, основатель школы Masters и другие.

В состав экспертного совета осеннего маркета современного искусства WIN-WIN вошли: Сабина Чагина, арт-директор Центра современного искусства Винзавод, Эльчин Али-Заде, инициатор маркета, основатель галереи ФОРМАТ ОДИН, Ксения Ламшина, руководитель Радио «Культура».

Художники: Мария Ефременко, Леша Мелки, Анна КАСС, Dima Filimonov, Юля Шалыгина, Георгий Хомич, Алексей Кокорин, Владимир Абих, Антон TMM, Байгалиев Саян, Sasha RTS, Слава PTRK, Иван Симонов, Александра Weld Queen и другие.

Галереи: VisualGap gallery, a-s-t-r-a Gallery,TEXTURA gallery.

Творческие объединения: Независимая арт группа CM21/22, Это не здесь, Самоорганизация BOLOTO, Фантазеры, SREDA и другие.

Мастерские, издания и издательства, фонды: ArtTube Editions, Russian Independent SelfPublished, Sputnikat Press, Петрозаводская графическая мастерская, Unframed Edition, MOROZ CERAMICS, Издательство Носорог, Платформа Форма.

Маркет WIN-WIN является совместной инициативой ЦСИ Винзавод и издательства Формат Один, направленной на поддержку арт-индустрии, чтобы обеспечить эффективный доступ к искусству и творческим процессам для каждого из них. Это возможность для независимых художников и творческих объединений представить свои работы наравне с галереями и издательствами, для гостей — лично познакомиться с авторами и поддержать творческое сообщество.

Осенний WIN-WIN маркет вошел в Программу дополнительных мер поддержки художественного сообщества от ЦСИ Винзавод. Для отобранных заявителей было предусмотрено участие в мероприятии на льготных условиях. Участие художников под брендом Created in Moscow осуществлялось на безвозмездной основе.

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