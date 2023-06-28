Эксперты Moscow Business School рассказали как компании меняют подход к обучению сотрудников

Согласно аналитике Moscow Business School в 2022 году спрос на корпоративное обучение вырос на 18%. По мнению экспертов, компании стали чаще выбирать форматы, которые помогают сотрудникам находить новые источники энергии и мотивации, а также позволяют успешно взаимодействовать внутри команды.

В Moscow Business School отмечают, что и руководители, и линейные сотрудники компаний воспринимают учебу как нечто сложное и требующее времени и концентрации. Поэтому традиционные способы обучения персонала — лекции и тренинги оказываются менее эффективны, поскольку требуют дополнительных усилий со стороны учеников для применения полученных знаний на практике. Вовлечению сотрудников в процесс обучения способствует использование игровых техник, которые помогают в самоорганизации обучающихся и поиске новых идей развития.

В связи с этим оказываются востребованными образовательные технологии, с помощью которых сотрудники не просто осваивают конкретные навыки, а работают на заранее поставленную цель и учатся находить решения в короткие сроки.

Среди частых запросов, с которыми обращаются компании — развитие бизнеса (23%), поиск новых идей и ниш (19%), стратегия развития нового продукта на рынке (16%).

Впоследствии компании делают ставку на активные методы обучения, которые моделируют реальный процесс работы. Одним из эффективных способов реализации образовательных процессов являются трансформационные игры. Согласно аналитике Moscow Business School, такому формату отдают предпочтение около 15% компаний.

Трансформационные игры — это наиболее легкий игровой формат, который может быть настроен как на цель компании, так и на индивидуальную цель каждого игрока. В процессе игры участники получают инсайты, последовательно отвечая на поставленные вопросы и аналогии, применяют разные роли для разностороннего взгляда на проблему. Они могут применяться в корпоративном обучении руководителей, если необходимо разработать новый продукт и услугу или же для сотрудников, готовящихся занять более высокую должность, которая требует освоения сложных управленческих задач по принятию комплексных решений.

Также в корпоративном секторе пользуются популярностью стратегические сессии. В них участвуют топ-менеджеры, руководители подразделений, ключевые сотрудники. Для повышения эффективности стратегической сессии могут привлекаться внешние консультанты, которые направляют участников и помогают им самостоятельно найти решение. Кроме того, подобный формат является эффективным инструментом тимбилдинга, поскольку позволяет сплотить команду вокруг новых целей, поднять уровень причастности сотрудников к бизнес-процессам компании.

«Трансформационные игры и стратегические сессии — это отдельные и “самодостаточные” форматы обучения, которые применяются в работе над конкретной целью. Они не ориентированы на выработку определенных навыков, которые слушатели в дальнейшем будут применять самостоятельно в своей работе. Выбор формата всегда зависит от цели и желания заказчика, однако любое вовлечение сотрудников показывает значимость каждого человека, независимо от его уровня и должности, в организации поддержки бизнес-процессов компании», — комментирует первый проректор Moscow Business School Марина Чижикова.

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