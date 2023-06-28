Дочь Любови Успенской PACHA TATI презентовала эксклюзивную программу на церемонии вручения премии «Super Семья 2023»

24 июня в Москве прошла церемония вручения премии «Super Семья 2023», организованная основателями бренда Super Mama Любовью Цоколо и Натальей Петляковой. На торжественном мероприятии, которое состоялось в ресторане «Подмосковные Vечера», были награждены самые успешные мамы, папы и одаренные дети нашей страны. Среди артистов, украсивших своим присутствием этот праздничный вечер, была талантливая певица PACHA TATI — после церемонии награждения состоялась эксклюзивная презентация ее сольной концертной программы, которую с нетерпением ждала публика.

Ведущими церемонии стали Маша Малиновская и Анастасия Тихая, а звездными гостями — Эвелина Бледанс и Алика Смехова. Стоит отметить, что поддержать Татьяну Плаксину — настоящее имя PACHA TATI — пришли известные артисты Людмила Соколова, спевшая дуэтом с девушкой, певец и композитор Брендон Стоун и, конечно же, мама Татьяны — королева русского шансона и легендарная певица Любовь Успенская, которая также сделала публике незабываемый музыкальный подарок.

Кроме того, Татьяна Плаксина и Любовь Успенская стали победителями в номинации «Super Семья Года 2023» — однозначно, это заслуженная победа, ведь о таких теплых семейных отношениях мечтают многие из нас. Также были названы имена победителей и в других номинациях премии:

«Super сериал о Красоте и Здоровье 2023» — Татьяна Талашкина;

«Super Мама Бизнес 2023» — Екатерина Кузина;

«Super Мама Стилист 2023» — Кристина Горюнова;

«Super Проект в Загородной Недвижимости 2023» — YARD VILLAGE;

«Super Mama Инновационные Технологии 2023» — Елена Палевская;

«Super Мама Dream 2023» — Ольга Кесаева;

«Super Mама Match & Charity 2023» — Анна Пономарева;

«Super Мама Предприниматель Без Границ 2023» — Алина Гасумянова;

«Super Мама Fashion Режиссер 2023» — Дарья Саватеева;

«Super Мама Kids event 2023» — Антонина Лобачева;

«Super Ребенок Года 2023» — Мирон Стародубцев;

«Super Семья International 2023» — Габриелла Гомес да Силва Чекулаева и Виталий;

«Super Мама Успех 2023» — Хозицкая Инна;

«Super Мама Sport Агент 2023» — Коровушкина Татьяна;

«Super Мама Спорт 2023» — Товстик Елена;

«Super Мама Героиня Реалити Шоу Преображение 2023» — Надежда Малешко;

«Super Mama Na Rublevke Life 2023» — Печерская Ирина;

«Super Спортивно-Семейный Объект 2023» — «Полюс Арена»;

«Super Fashion Brand 2023» — Ирена Сопрано;

«Super Мама Fashion Influencer 2023» — Luci Lovallova;

«Super Малышка на Миллион 2023» — Емелина Виталина.

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