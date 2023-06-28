Дочь Любови Успенской PACHA TATI презентовала эксклюзивную программу на церемонии вручения премии «Super Семья 2023»

24 июня в Москве прошла церемония вручения премии «Super Семья 2023», организованная основателями бренда Super Mama Любовью Цоколо и Натальей Петляковой. На торжественном мероприятии, которое состоялось в ресторане «Подмосковные Vечера», были награждены самые успешные мамы, папы и одаренные дети нашей страны. Среди артистов, украсивших своим присутствием этот праздничный вечер, была талантливая певица PACHA TATI — после церемонии награждения состоялась эксклюзивная презентация ее сольной концертной программы, которую с нетерпением ждала публика.
Ведущими церемонии стали Маша Малиновская и Анастасия Тихая, а звездными гостями — Эвелина Бледанс и Алика Смехова. Стоит отметить, что поддержать Татьяну Плаксину — настоящее имя PACHA TATI — пришли известные артисты Людмила Соколова, спевшая дуэтом с девушкой, певец и композитор Брендон Стоун и, конечно же, мама Татьяны — королева русского шансона и легендарная певица Любовь Успенская, которая также сделала публике незабываемый музыкальный подарок.
Кроме того, Татьяна Плаксина и Любовь Успенская стали победителями в номинации «Super Семья Года 2023» — однозначно, это заслуженная победа, ведь о таких теплых семейных отношениях мечтают многие из нас. Также были названы имена победителей и в других номинациях премии:
- «Super сериал о Красоте и Здоровье 2023» — Татьяна Талашкина;
- «Super Мама Бизнес 2023» — Екатерина Кузина;
- «Super Мама Стилист 2023» — Кристина Горюнова;
- «Super Проект в Загородной Недвижимости 2023» — YARD VILLAGE;
- «Super Mama Инновационные Технологии 2023» — Елена Палевская;
- «Super Мама Dream 2023» — Ольга Кесаева;
- «Super Mама Match & Charity 2023» — Анна Пономарева;
- «Super Мама Предприниматель Без Границ 2023» — Алина Гасумянова;
- «Super Мама Fashion Режиссер 2023» — Дарья Саватеева;
- «Super Мама Kids event 2023» — Антонина Лобачева;
- «Super Ребенок Года 2023» — Мирон Стародубцев;
- «Super Семья International 2023» — Габриелла Гомес да Силва Чекулаева и Виталий;
- «Super Мама Успех 2023» — Хозицкая Инна;
- «Super Мама Sport Агент 2023» — Коровушкина Татьяна;
- «Super Мама Спорт 2023» — Товстик Елена;
- «Super Мама Героиня Реалити Шоу Преображение 2023» — Надежда Малешко;
- «Super Mama Na Rublevke Life 2023» — Печерская Ирина;
- «Super Спортивно-Семейный Объект 2023» — «Полюс Арена»;
- «Super Fashion Brand 2023» — Ирена Сопрано;
- «Super Мама Fashion Influencer 2023» — Luci Lovallova;
- «Super Малышка на Миллион 2023» — Емелина Виталина.
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