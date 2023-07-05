Механизмы поддержки народных промыслов России обсудили в рамках «Российской креативной недели»

В рамках деловой программы форума «Российская креативная неделя» состоялось выездное заседание комиссии Госсовета по направлению «Культура». Темой в этом году стало переосмысление народных художественных промыслов: как переупаковать НХП в привлекательный рыночный продукт, в том числе для молодой аудитории России.

В рамках комиссии Госсовета было принято решение рассмотреть возможность создания межведомственной организации, ориентированной на координацию и развитие народных художественных промыслов. Также эксперты предложили создать «продюсерский» центр для компаний НХП, а также разработать специальную образовательную стратегию по формированию и обновлению кадров в этой сфере.

В дискуссии приняли участие начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков, президент АНО «Креативная экономика» Марина Абрамова, основатель бренда и часовой мануфактуры «Часы Палех» Анна Нестерова, губернаторы Самарской, Рязанской областей Дмитрий Азаров и Павел Малков соответственно, глава республики Северная Осетия - Алания Сергей Меняйло, заместитель министра культуры Надежда Преподобная, заместитель министра промышленности и торговли Екатерина Приезжева, генеральный директор Президентского фонда культурных Роман Карманов, а также представители крупнейших предприятий НХП.

«Впервые комиссия Госсовета по культуре прошла в новом формате. На площадке форума встретились и бизнес, и представители предприятий НХП, и два профильных министерства, и губернаторы тех регионов, где наиболее широко представлены НХП. Развитие НХП и создание конкурентоспособного продукта возможно только при наращивании маркетинговых и управленческих компетенций в этом направлении», – рассказала директор форума «Российская креативная неделя» Марина Абрамова.

Сергей Новиков начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам:

«Для поддержки НХП нужен заказ, причем не обязательно государственный. Фонд культурных инициатив дал импульс – поддержал проект создания коллекций новогодних елок, украшенных изделиями разных промыслов и ремесел. Команда этого проекта у некоторых ремесленников приобрела чуть ли не годовой объем изделий, что стало для мастеров этих ремёсел большим подспорьем. Но и заказчики из регионов, госкомпаний тоже могут участвовать в подобных проектах. Для популяризации НХП стоит подумать о том, чтобы включить знакомство с народными промыслами с детского сада, при этом выбирая соответствующие направления для детей: например, традиционные росписи, глиняные и деревянные игрушки, знакомство с народными музыкальными инструментами и т.д.».

Губернатор Самарской области, председатель комиссии Государственного Совета по направлению «Культура» Дмитрий Азаров отметил, что народные промыслы – это хранилище традиций разных этносов страны.

«Многие регионы волнует тема народных художественных промыслов (НХП). Ведь народное творчество – это хранилище традиций разных этносов страны. Именно поэтому мы бережно относимся к художественному наследию. Но есть и вопросы, которые требуют решения. Комиссия Госсовета готова к полному сотрудничеству и продвижению тех идей, которые позволят нам, бережно сохраняя культурное наследие нашей страны, создавать и новые смыслы. Важна тема воспитания нового поколения мастеров. Необходимо, чтобы дети, в том числе, на селе могли получить навыки ремесла. Тогда мы решим проблему: где взять молодежь, которой можно было бы передать мастерство народных промыслов», - отметил Азаров.

О кадровой проблеме в сфере НХП заявила статс-секретарь – заместитель министра культуры Российской Федерации Надежда Преподобная.

«Дисциплина «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» достаточно популярна. У нас не было недобора. Всегда есть желающие, всегда присутствует конкурс. 80% ребят устраиваются по специальности. И из нашего Палехского училища устраиваются все», - сказала Преподобная. По ее словам, образование в этой сфере на федеральном уровне осуществляют 10 творческих образовательных учреждений, по программам повышения квалификации в прошлом году отучились более 860 человек, а в этом году пройдут обучение более 580. Она также отметила, что остро стоит вопрос кадров: «Мы понимаем, что основной части мастеров больше 65 лет. По ряду направлений их осталось мало, но они с радостью готовы передать дело молодым. Правда, надо еще найти человека, которому можно было бы передать знания».

С предложением создать проектную группу, участники которой смогли бы помогать предприятиям и мастерам в упаковке и продвижении товаров НХП выступил генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. «Сегодня важно найти не только талантливых мастеров в сфере НХП, но и не менее талантливых организаторов проектов. Многие из них проявляют себя и на грантовых конкурсах. Среди победителей девяти завершенных «волн» Президентского фонда культурных инициатив поддержаны более тысячи проектов, направленных на возрождение и популяризацию НХП, ремесел и нематериального культурного наследия народов России. Общая сумма поддержки – порядка 2 млрд руб.», — прокомментировал Роман Карманов.

Глава Республики Северная Осетия - Алания Сергей Меняйло:

«Народные художественные промыслы – один из основных элементов сохранения культурного наследия. В Советском Союзе было идеологическое воспитание - все республики периодически выступали с концертами, показывали свои художественные промыслы. После развала страны эта система поддержки сломалась, какие-то традиционные предметы на полках магазинов стремительно заменили китайские вещи. Кроме этого, есть специфические народные промыслы. У нас одно предприятие выпускает традиционные кавказские музыкальные инструменты. Это очень узкая ниша, которая никогда не станет экономически оправданной. Поэтому промыслы надо разделить на те, которые никогда не будут приносить прибыль, и на самоокупаемые. Например, кубачинские мастера, делающие кинжалы с клинками из Кизляра, зарабатывают на своем промысле. Мы должны вернуть моду на национальные бренды, чтобы их воспринимали лучше, чем привозные товары».

«Впервые за долгое время я услышал здесь, на площадке форума, озабоченность будущим НХП. Сегодня необходимо признать, что промыслы находятся в тяжелом положении. Сокращаются объемы выпуска продукции, уходят мастера, зарплаты на промыслах ниже средней по стране. Молодые не идут работать из-за маленьких доходов. Но промыслы должны восприниматься, как национальное достояние! Финансирование должно соответствовать статусу», - заявил председатель правления «Национальный союз народных художественных промыслов», заместитель генерального директора ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура» Вячеслав Долгов.

Деловая программа форума «Российская креативная неделя» проходит в ИНТЦ «Ломоносов» с 3 по 7 июля. В этом году ключевой темой деловой программы стал образ будущего креативных индустрий. По данным организаторов, в сессиях, дискуссиях и пленарных заседаниях в этом году принимают участие более 1000 спикеров, а в качестве участников на сайте зарегистрировались более 6000 человек. Регистрация на событие открыта вплоть до окончания форума.

Источник: фото-служба «Российская креативная неделя»

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