6 ноября 2022 года Елена Привалова представит в «Царицыно» сольную программу органных сочинений И.С. Баха.

С именем Иоганна Себастьяна Баха связаны высшие достижения мирового органного искусства. В музыке для органа баховский гений проявил себя с невиданной мощью, а искусство органной импровизации явилось подлинной основой его композиторского мастерства.

В программе «Великий И.С. Бах», которую представит 6 ноября в Музее-заповеднике «Царицыно» известная органистка Елена Привалова, прозвучат его сочинения разных жанров для органа соло.

Елена Привалова – российская органистка, музыковед, художественный руководитель и директор фестиваля «Органные вечера в Кусково». Окончила Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского на двух факультетах: историко-теоретическом и органном, а также аспирантуру на органной кафедре. Участвовала в мастер-классах и музыкальных академиях ведущих европейских исполнителей на органе, преимущественно немецкой традиции. Организатор и бессменный художественный руководитель ежегодного фестиваля «Органные вечера в Кусково».

В 2013 году переехала в Латвию – страну с богатыми органными традициями. Занимается активной музыкальной деятельностью и в Латвии, и в России. Выступала с барочной капеллой «Золотой век» Александра Листратова, камерным оркестром Kremlin Миши Рахлевского, ее партнерами по сцене были также такие известные музыканты как Сергей Полтавский (альт, виола д’амур), сопрано Екатерина Щербаченко, Роман Минц (скрипка), Гайк Казазян (скрипка), Дарья Филиппенко (альт).

В Латвии сотрудничает с оперными певицами Юлией Васильевой и Анастасией Лебедянцевой, виолончелисткой Ириной Вылегжаниной, скрипачами Юрием Савкиным, Гидоном Гринбергом, Алексеем Колесниковым, саксофонистом Айгаром Рауманисом, гитаристом Владимиром Кудриным. Организовала в Риге масштабный проект «И.С. Бах. Все органные сочинения» с концертами в разных церквях Риги, кульминацией которого стал концерт в Домском соборе с программой «Все органные токкаты И.С. Баха». Программа впоследствии была записана и издана в виде CD.

Большой интерес публики вызвали сольные концерты в Риге со всеми органными сонатами Мендельсона и организованный Еленой органный марафон «Музыкальные портреты». В марафоне приняли участие известные рижские органисты, а Елена Привалова исполнила программы, посвящённые Букстехуде, Франку, Мендельсону и Баху. Ведёт также еженедельную авторскую передачу «Культурная среда» на радио Baltcom. Обладатель премии в номинации «Персона» Всероссийского ежегодного конкурса «Органист года».

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