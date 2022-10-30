7 ноября 2022 года в Центральном доме кинематографистов Союза кинематографистов РФ состоится финал Международного фестиваля-конкурса «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ – осень 2022».

Международный Фестиваль-Конкурс «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ» направлен на выявление и поддержку юных вокалистов. Одним из приоритетных направлений развития Конкурса является повышение доступности конкурса, в том числе за счет внедрения цифровых технологий, в связи с этим предварительный отборочный этап конкурса проводится в онлайн-формате.

Конкурс проводится среди юных вокалистов в возрасте от 7 до 18 лет в номинациях «вокальный коллектив» и «сольный исполнитель» в трех возрастных категориях: младшей (от 7 до 10 лет), средней (от 11 до 13 лет) и старшей (от 14 до 18 лет).

В Оргкомитет конкурса поступило более двухсот заявок со всей России.

По результатам отборочного онлайн-этапа 100 конкурсантов (88 солистов и 12 вокальных коллективов) стали дипломантами I степени и получили право на участие в финале конкурса, который пройдет 7 ноября 2022 года в Центральном Доме кинематографистов (г. Москва, ул. Васильевская, 13).

В состав жюри конкурса вошли:

Андрей Варламов – детский композитор, победитель телевизионного конкурса детской песни «Золотой ключик», дирижер, руководитель детских и молодежных коллективов, лауреат конкурса «Педагог-внешкольник года»;

Михаил Славкин – художественный руководитель Детской хоровой студии Союза композиторов России «Преображение», заслуженный работник культуры РФ, многократный лауреат международных конкурсов, член Союза композиторов России, награжден многочисленными орденами и медалями, в частности медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени);

Алина Небыкова – композитор, кандидат наук, продюсер, идеолог и основатель SATTVA PROJECT, глава продюсерского центра «АВА Медиа групп», председатель совета Союза композиторов Евразии);

Елена Морозова – член Союза композиторов России, руководитель секции музыки для детей и юношества Евразийского Совета композиторов и музыкальных деятелей, лауреат Международных конкурсов («Композиция», «Вокал»), «Золотой учитель года» ШМБ, доцент МосГУ);

Олег Каледин – заслуженный артист России, народный артист Республики Ингушетия, доцент кафедры сценической речи, кандидат педагогических наук, член Союза московских композиторов России и песенной комиссии этого союза, член международного союза музыкальных деятелей и Международного союза деятелей эстрадного искусства, награждён медалью Ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, Почётным знаком Дружбы народов «Белые журавли России», многочисленными грамотами, благодарностями, памятными и юбилейными медалями.

По результатам оценок финальных конкурсных выступлений жюри определит лауреатов I, II и III степени в каждой из номинаций и обладателя Гран-При Международного фестиваля-конкурса «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ – осень 2022».

Призовой фонд конкурса в этом году составляет: лауреат I степени – 10 000 руб., лауреат II степени – 8 000 руб., лауреат III степени – 5 000 руб., Гран-При – 30 000 руб.

Учредителями Международного фестиваля-конкурса национальной патриотической песни имени И.Д. Кобзона «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ – осень 2022» являются Благотворительный фонд содействия культуре и спорту «ЮнОлимп», Евразийский Совет композиторов и музыкальных деятелей и Автономная некоммерческая организация «Бюро пропаганды, поддержки и развития музыкальной культуры». Организационную поддержку проекту оказывает ООО «Звезда Медиа». Конкурс проходит при поддержке Союза композиторов Евразии.

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