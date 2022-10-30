Volkov ManiFEST–2022 снова в Москве

Новый Volkov ManiFEST–2022 в декабре стартует в Москве. Форум свободного искусства разных жанров, объединенных личностью, энергией и вкусом музыканта Владимира Волкова (Санкт-Петербург), мультинструменталиста, режиссера и перформера. Фестиваль расширяет свою аудиторию — он впервые состоится на площадках ДК «Рассвет» (Столярный пер., 3 к.15) и кафе «Март» (ул. Петровка, 25), у которых есть соответствующая событию аура и известность. Этим фестиваль наследует свою питерскую составляющую, в городе на Неве он проходит в разных локациях. Фестиваль представит несколько дебютных программ и выступлений.

«Идет дальнейшее развитие, сложился Круг единомышленников, в котором есть новые музыканты, а есть те, кто уже играл и продолжает играть. Это здорово!», – говорит Владимир Волков.

2.12.2022, Кафе «Март» – Volkov ManiFEST. День первый. ЭТНО–ФРИ

В программе «Цвет граната» прозвучит традиционная музыка Армении в контексте актуального импровизационного искусства. Сочинения великого армянского композитора Комитаса исполнят Виталий Погосян (дудук), Владимир Волков (контрабас), Владимир Шуляковский (скрипка). Программа будет представлена в Москве в первый раз.

Также в этот день программу «DrumBass and Sax», вместе с Владимиром Волковым, представят известные московские импровизаторы Аркадий Пикунов (саксофоны) и Пётр Ившин (барабаны, перкуссия). В Москве эта программа прозвучит впервые. Творчество трио близко к фри-джазу.

«Волков для меня — колоссальный пример гибкого музыканта, который в разных обстоятельствах может играть по-разному. Это такой Человек Мира, который играет на виолоне, играет фри-джаз, свободную импровизационную и традиционную джазовую музыку, а также другие проекты, например, с Леонидом Фёдоровым («Аукцыон»)», – говорит Аркадий Пикунов.

3.12.2022, ДК «Рассвет» – Volkov ManiFEST. День второй. ТЕКСТ

Второй день объединит феноменальные музыкальные и театрально-перформансивные постановки — «Песни Элиота-II» и «ХАРМС.DOC.revival».

На фестивале Владимира Волкова будет представлено продолжение проекта «Eliot songs», посвящённого творчеству великого англо-американского поэта Т.С.Элиота. Кроме уже известных московской публике композиций, песен на стихотворные циклы «Landscapes», «Preludes» и поэмы «Marina», оформленной в виде небольшой кантаты, прозвучат и новые опусы, сочинённые автором проекта, Рустом Позюмским этой осенью.

Проект соединяет звучание старинных инструментов, джазовую импровизацию, пафос и дух поэзии первой половины XX века, переданный удивительным голосом Алисы Тен.

«ХАРМС.DOC.revival» — спектакль, признание в любви Даниилу Хармсу, человеку и поэту. В нём, разрозненные тексты Хармса, включая автобиографические, складываются в единую историю. Программа характеризуется оригинальной подачей в жанре storytelling, включает в себя авторскую музыку и видео-сопровождение.

Автор сценария и режиссер — Войцех Урбаньски. Музыкальное оформление: Николай Бичан, при участии Олега Шарра и музыкантов группы «АукцЫон».

Исполняют: Андрей Феськов (БДТ им. Г.А. Товстоногова), Григорий Чабан (БДТ им. Г.А. Товстоногова), Вячеслав Коробицин («Приют комедианта»), Роман Кочержевский (Театр им. Ленсовета), Николай Рубанов, Михаил Коловский, Владимир Волков и Дмитрий Озерский («АукцЫон»), Олег Шарр (экс-«Аквариум»), Николай Бичан («Bichan Orchestra»).

Видео-сопровождение – Виктор Сафрошин. Звукорежиссер – Алексей Доброхотов.

4.12.2022, ДК «Рассвет» – Volkov ManiFEST. День третий. ФАУСТ

«Фауст. Музыкальные размышления»

Размышляя над темой Фауста, петербургский музыкант Вадим Бондаренко демонстрирует свой взгляд на 5 базовых искушений, которые не потеряли актуальность по сей день. Атмосферные музыкальные композиции с использованием экзотических инструментов и современных технологий переплетаются с идеалистическими мелодиями современного романтизма. Вместе с Вадимом Бондаренко (рояль, кларнет) проект озвучат уникальные музыканты — Владимир Волков и Мария Федотова (флейта). Анфиса-Маргарита Дангл прочтёт фрагменты гётевского Фауста в оригинале. Спектакль идет в сопровождении сюрреалистического киноперформанса группы «АХЕ» — «Карама». Этот проект тоже дебютирует в Москве.

«Фауст» Мурнау

Владимир Волков (контрабас) и Алексей Чижик (фортепиано/вибрафон), постоянно играющий в разных проектах — дуэт виртуозов, которые предстанут в роли тапёров. Музыканты озвучат немой фильм 1926 года режиссера Фридриха Вильгельма Мурнау по бессмертному сюжету романа «Фауст». В музыкальную ткань вплетены темы из классической музыки, в том числе фрагменты из оперы «Нос» Дмитрия Шостаковича и балета Игоря Стравинского «Жар-птица».

Volkov ManiFEST продолжает вектор объединения прогрессивной, свободной музыки и, при этом, сохраняет свои традиции. Фестиваль по-новому раскрывает возможности художественной реализации и горизонты творчества для нашего времени.

В организации и проведении Volkov ManiFEST принимает участие Фонд Андрея Чеглакова.

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