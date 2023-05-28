Елена Привалова выступит с сольной программой сочинений Баха в Царицыно

Музыка великого Иоганна Себастьяна Баха любима исполнителями и слушателями всего мира. Органная музыка Иоганна Себастьяна Баха – самая исполняемая в органных концертах. В Атриуме Хлебного дома музея-усадьбы «Царицыно» 3 июня в исполнении Елены Приваловой прозвучат его сочинения разных жанров для органа соло.

Елена Привалова – российская органистка, музыковед, художественный руководитель и директор фестиваля «Органные вечера в Кусково». Окончила Московскую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского на двух факультетах: историко-теоретическом и органном, а также аспирантуру на органной кафедре. Участвовала в мастер-классах и музыкальных академиях ведущих европейских исполнителей на органе, преимущественно немецкой традиции. С 2010 года является организатором и бессменным художественным руководителем ежегодного фестиваля «Органные вечера в Кусково».

В 2013 году переехала в Латвию – страну с богатыми органными традициями. Занимается активной музыкальной деятельностью и в Латвии, и в России. Выступала с барочной капеллой «Золотой век» Александра Листратова, камерным оркестром Kremlin Миши Рахлевского, с Сергеем Полтавским (альт, виола д’амур), сопрано Екатериной Щербаченко, с Романом Минцем (скрипка), Гайком Казазяном (скрипка), Дарьей Филиппенко (альт). В Латвии сотрудничает с оперными певицами Юлией Васильевой и Анастасией Лебедянцевой, виолончелисткой Ириной Вылегжаниной, скрипачами Юрием Савкиным, Гидоном Гринбергом, Алексеем Колесниковым, саксофонистом Айгаром Рауманисом, гитаристом Владимиром Кудриным.

Организовала в Риге масштабный проект «И.С. Бах. Все органные сочинения» с концертами в разных церквях Риги, кульминацией которого стал концерт в Домском соборе с программой «Все органные токкаты И. С. Баха». Программа впоследствии записана на CD. Большой интерес публики вызвали сольные концерты в Риге со всеми органными сонатами Мендельсона и организованный Еленой органный марафон «Музыкальные портреты». В марафоне приняли участие известные рижские органисты, а Елена Привалова исполнила программы, посвящённые Букстехуде, Франку, Мендельсону и Баху.

Также ведёт еженедельную авторскую передачу «Культурная среда» на радио Baltcom. Обладатель премии в номинации «Персона» Всероссийского ежегодного конкурса «Органист года».

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