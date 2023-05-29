«Муарстерские» – выставка работ участников творческих мастерских Музея архитектуры

Государственный музей архитектуры им. А.В. Щусева представляет выставку работ участников творческих занятий Музея архитектуры – «Муарстерские». Муарстерские – студии и курсы, на которых дети и взрослые изучают историю искусств, учатся создавать мозаики и изразцы, пробуют себя в роли художников и архитекторов.

Традиционно финалом учебного года становится выставка работ участников мастерских. Эта выставка – возможность подвести итоги года. Ученики курсов показывают результаты своей работы в пространстве Аптекарского приказа. Уже второй год открытие выставки выпадает на День защиты детей – 1 июня.

Варвара Алешина, куратор выставки: «Больше всего мы ценим сообщество, которое формируется вокруг Музея. Главное, чему мы хотим научить, – любви к искусству. Участники Муарстерских погружаются в творческий процесс, а не стремятся к идеальному результату. Наши мастерские – пространство, где не страшно пробовать новое».

Каждый из разделов выставки посвящен одной из студий Муарстерских. Ученики студии мозаики на протяжении учебного года осваивают процесс создания мозаики и под руководством педагога воплощают собственные идеи. На выставке будут представлены как мозаики, вдохновленные знаменитыми произведениями искусства, традиционными сюжетами, так и работы на свободную тему, ведь каждый, проявляя творческое начало, самостоятельно выбирает рисунок, который станет основой для будущего произведения.

Участники студии архитектурной керамики изучают технологию создания изразцов. Для того чтобы создать изразец, они проходят несколько этапов: придумывают эскиз, лепят объемную пластилиновую модель будущей керамической плитки, отливают гипсовую форму и только после этого приступают к изготовлению керамического изразца.

Ученики курса «Макетная лаборатория» работали над двумя большими проектами. Первое полугодие было посвящено исследованию опытов совместного ПЕРЕживания, результатом которого стали макеты общественных зданий. Во втором полугодии, посвященном опытам совместного ПРОживания, участники курса создали макеты жилых пространств и общественных зон из гипса, картона и пенопласта, осваивая работу с разными материалами.

На курсе «Видеть и рисовать» участники знакомились с возможностями графических материалов и выполняли творческие задания. Целый учебный год ученики работали карандашом и тушью, углём и соусом, пастелью, акварелью и гуашью. Подростки знакомились с произведениями известных художников, создавали многочисленные наброски, осваивали пространство, композицию и форму, экспериментировали с цветом.

Впервые в этом году на выставке появятся работы, созданные участниками не практического, а теоретического курса «Мир сквозь века», – ребята представят макеты из пенопласта, которые они сделали, вдохновившись произведениями архитекторов ХХ века. Также в этом разделе можно будет познакомиться с зарисовками, созданными на прогулках по Москве, которыми завершился курс.

На выставке будет представлено более 100 работ, среди которых: макеты и рисунки, созданные юными архитекторами и художниками, мозаики, собранные детьми и взрослыми, керамические изразцы и рельефы. Авторами работ стали дети от 9 лет и взрослые всех возрастов.

Финальная выставка Муарстерских – это место встречи всех тех, кто на протяжении года занимается в небольших группах, возможность познакомиться и ощутить причастность к Музею архитектуры, а также увидеть результаты долгой и увлекательной работы.

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