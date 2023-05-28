«Градский Холл» приглашает на концерт Софьи Онопченко

В программу сольного концерта Софьи Онопченко, который пройдёт 1 июня в театре «Градский Холл», войдут популярные песни советских и российских композиторов, русские романсы, мировые эстрадные хиты. Вместе с ней на сцену выйдут Шарип Умханов, Селим Алахяров, Эмиль Кадыров, Алла Рид, Этери Бериашвили, Сергей Волчков.

Софья Онопченко – победительница более 50 российских и зарубежных музыкальных конкурсов, обладательница двух золотых медалей Дельфийских игр – запомнилась миллионам слушателей как одна из самых ярких участниц 6-го сезона телевизионного проекта «Голос» (Первый канал) и постоянная участница программы «Романтика романса» (телеканал «Культура»).

Она одна из немногих профессиональных певиц, поющих в стиле фьюжн (от фолка до рока). Певческий талант и природная харизма позволили Софье Онопченко стать в 2018 году солисткой театра «Градский Холл», а в 2023 году – солисткой Академического Большого концертного оркестра имени Силантьева. Именно в сопровождении этого прославленного коллектива под управлением художественного руководителя и главного дирижёра, Заслуженного деятеля искусств России, композитора Александра Клевицкого Софья выйдет на сцену родного театра 1 июня.

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