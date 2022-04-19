Елисей Мысин, Ева Геворгян и другие ученики Натальи Трулль выступят в Доме музыки

Молодые виртуозы Елисей Мысин, Ева Геворгян, Даниил Немов, Энджел Вонг, Давид Хачатрян, Арсений Ланин и Антон Яшкин исполнят шедевры мировой классики в Новом зале Московского международного Дома музыки 20 апреля. Их педагог — заслуженная артистка России, профессор Московской консерватории Наталья Трулль выступит в качестве ведущей концерта, а также сама исполнит ряд сочинений.

Наталья Трулль – известная пианистка и выдающийся педагог, воспитавшая целую плеяду талантливых исполнителей, передавая из поколения в поколение лучшие традиции русской фортепианной школы. В 1988 году пианистка начала работу в Московской консерватории в качестве ассистента знаменитого профессора Михаила Воскресенского. В 1995 году она стала доцентом, а в 2004 году – профессором кафедры специального фортепиано. Наталья Трулль была приглашена в состав жюри международных конкурсов пианистов в Италии, Испании, Франции. Ее звездные ученики – лауреаты престижных международных конкурсов – несмотря на довольно юный возраст, выступают со сложными, виртуозными программами. Их концерты проходят в лучших концертных залах страны, а также за рубежом. Так, в прошлом году сольную программу в Доме музыки с огромным успехом представил юный виртуоз Елисей Мысин – победитель Онлайн-конкурса молодых пианистов Владимира Крайнева (2020) и IV Конкурса пианистов Владимира Крайнева (2021), а 17-летняя пианистка Ева Геворгян открыла концертный сезон ММДМ, выступив с маэстро Владимиром Спиваковым и Национальным филармоническим оркестром России.

Предстоящий концерт учеников Натальи Трулль пройдет в Новом зале, тем самым продолжив добрую традицию классных вечеров в Доме музыки, начало которой в этом сезоне положил концерт воспитанников профессора Академии музыки имени Гнесиных Татьяны Зеликман. Наталья Трулль будет не только вести концерт, но также ответит на вопросы из зала и выступит сама, исполнив ряд известных произведений. «Наталия Трулль – выдающийся исполнитель. Глубина, содержательность, проникновение в стиль исполняемых сочинений, подлинный пианизм и высочайший профессиональный уровень составляют ее артистический облик. Ей никогда не изменяет вкус и каждое ее выступление концепционно продумано» – отмечал народный артист СССР, композитор Андрей Эшпай.

В концерте примут участие лауреаты престижных международных конкурсов – ученики Центральной музыкальной школы при Московской консерватории Елисей Мысин, Ева Геворгян, Энджел Вонг (США) и Давид Хачатрян; студенты Московской консерватории Даниил Немов и Арсений Ланин; выпускник Московской консерватории Антон Яшкин.

Начало в 19:00.

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