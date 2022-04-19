Выставка Алисы Колеватых и Дарьи Глушко «Система координат» открывается в ЦТИ «Фабрика»

22 апреля в Центре Творческих Индустрий «Фабрика» откроется выставка Алисы Колеватых и Дарьи Глушко «Система координат».

X, Y, Z – оси координат в геометрии, векторы движения, умножения и уменьшения. Авторки работ этой выставки рассуждают о формальных вопросах, оставляя трактовки на волю зрителя.

Алиса Колеватых говорит об индивидуальности и множестве, образце и тираже – на примере старинного способа печати, травления на металлической доске. Художница выставляет доску, матрицу – как источник копий. Отпечатки, которые традиционно должны быть стандартного качества, здесь принципиально являются различными. Иногда отпечатки получаются даже более яркими, чем матрица, или становятся бледными тенями. Вопрос верного и неверного отпечатка как будто чисто технологический – но именно отклонения от нормы создают индивидуальность. Есть также и масштаб – явление громадной прозрачной фигуры в центре экспозиции. А через QR-коды на стенах выставки можно перейти к теням зрителей в дополненной реальности, это как будто те, кто здесь были до нас, или придут позже – временные координаты невидимого присутствия, и мы объединимся с теми, кто физически не рядом.

Дарья Глушко исследует город как парадоксальную среду существования человека, со всеми его ошибками и ответвлениями от нормы. Взгляд художницы обращается на такие вещи как «гостинг», в её трактовке – отпечатки фото вывесок закрытых заведений. Также она делает видимым доступные всем, но никому не интересные официальные сведения – вешая на фасады беспризорных домов документы об их планах. Важным вектором является исследование Дарьи Глушко совсем недавней истории её родного города, Пензы, в котором было в 2021 деконструировано единственное в Европе здание деревянного планетария. Остались только части экспонатов, которые художница увидела в хранении завёрнутыми в чёрные мешки для мусора. Эти модели вдохновили её на создание скульптур, в которых космос уходит в небытие, и «победа над солнцем» футуристов кажется не такой уж позитивной.

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