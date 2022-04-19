Галерея А3 открывает коллективную выставку современных художников «Созвучие»

21 апреля Галерея А3 Объединения «Выставочные залы Москвы» открывает выставку «Созвучие». На выставке будут представлены работы Александры Худяковой, Светланы Кукуевой, Екатерины Ляшко, Натальи Литосовой, Виктории Манкевич и Марины Худяковой.

Экспозиция талантливых женщин-художниц, творчество которых не боится быть красивым, смелым и дерзким. Работы современных художниц, представленные на выставке, продолжают линию особенного, чувственного и проникновенного искусства, когда-либо созданного женщинами. Кто-то из представленных художниц вдохновляется эпохами прошлого, кто-то создаёт образы вне пространства и времени, а кто-то ищет прекрасное в обыденном.

Александра Худякова – мастер, достигший совершенства в создании классической куклы. Регулярные персональные выставки художницы проходят с огромным успехом в России и за рубежом. Многие произведения Александры Худяковой хранятся в Музее Истории Москвы, в частных собраниях и коллекциях России, Италии, Германии, США, Израиля.

Светлана Кукуева – яркий и уникальный художник. Основными темами ее творчества являются натюрморт, пейзаж, жанровая композиция. Интересные колористические и композиционные находки пейзажных произведений Светланы – результат многочисленных пленэров.

Екатерина Ляшко – молодая художница родом из Ставрополя. Её стиль так выразителен, а образы так узнаваемы, что, даже не зная имени автора, её легко узнают. Картины художницы часто наполнены тихой нежностью. Практически всегда на них запечатлено мгновение, когда время вокруг словно застывает. Оно знакомо тем, кто когда-либо любил, или тем, кто надолго уходил гулять прочь из города солнечным летним днём.

Наталья Литосовая – молодой художник, живописец. Основными темами ее творчества являются пейзажи Кавказа, Сибири, Мордовии, Крыма, Черногории и Италии. По её словам, работая над картинами, она вновь переживает каждую поездку, чувствуя воздух того места.

Виктория Манкевич – художник, экспериментирующий с разными техниками и жанрами. Зачастую её работы выдержаны в реалистическом ключе. Решение Виктории обратиться к белому цвету и диапазону белых оттенков в некоторых своих работах открывает богатую и разностороннюю форму исследования.

Марина Худякова – дизайнер, мультимедиа-художник. Член Московского Союза художников, Гильдии художественного проектирования, Творческого Союза художников России. Её произведения находятся в собраниях Дома-музея В.И. Ленина (Самара), Музея института нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко (Москва), Музея В.И Ленина (Москва), Музея Героев Советского Союза и России (Москва), Музея Хо Ши Мина в Ханое (Вьетнам), а также в частных коллекциях. Обладатель общественных наград: «Почётная Грамота Верховного Совета Киргизской ССР», «Орден Труда 2-й степени» Демократической Республики Вьетнам, диплом РАХ за проект «Световая и фарфоровая природа женщины».

Работы художниц принципиально отличаются друг от друга, но несмотря на множественные смысловые и профессиональные различия художницы являют собой редкое созвучие.

Выставка продлится до 22 мая 2022 года.

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