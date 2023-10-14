ELLA — молодая певица и артистка музыкального лейбла Rocket Records, имя которой прогремело на всю страну после успешной премьеры трека «Не мешай», записанного совместно с инди-рок группой RSAC. Сольная карьера ELLA началась с исполнения каверов на собственном YouTube-канале, а в 2017 девушка принимала участие в украинском шоу «Голос». С тех пор ELLA выпустила множество ярких треков — совместные работы с RSAC «Поезда», «Оттенки» и «Нет причин», фит с группой CREAM SODA под названием «Не целуй», «Люди грустят» — с LUXOR, «Мать» — с MARUWA, а также сольные композиции «Она не ты», «Танцевать» и другие.

«Мне грустно на этой вечеринке»: певица ELLA представила новый трек. 2023

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