Российская певица ELLA выпустила атмосферную новинку: «Грустно на этой вечеринке» — меланхоличное повествование о том, что шумные компании, «ломаные ритмы» музыки и светские разговоры не всегда приносят радость.

Героиня сюжета песни «Грустно на этой вечеринке» рефлексирует на тему одиночества, но нисколько не переживает, что коротает вечера одна в своей постели — все эти громкие вечеринки ей ужасно надоели. Именно поэтому девушка выбирает «тихую гавань» и понимает, что просто побыть наедине с собой — не так уж и плохо. В общем, никакой суеты, уединение и гармония с собой — настоящая мечта любого интроверта!

«Мы не будем спать больше эту ночь,

И тогда твои проблемы улетят прочь.

Я сжимаю кулаки, ну, что вы, в самом деле?

Мне надоело, мне все надоело!

Грустно на этой вечеринке…»

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