Александр Егоров (1987, Москва) – российский художник, работающий с фотографией. В своей практике Егоров объединяет фотографию и цифровые технологии, используя прием деконструкции. Фигуративные работы Егорова посвящены информационной перенасыщенности и сверхпотреблению, эстетике несовершенства и моделированию неореальности. В 2012 году Александр Егоров стал лауреатом премии The Best of Russia с проектом «Песочный человек». В галерее Ruarts прошли три персональные выставки фотографа: в 2013 году – «Александр Егоров», в 2017 – «Стикеры», в 2021 – «Trading».

Работы художника представлены в постоянной коллекции Музея фотографических искусств Киосато (KMoPA, Япония), где участвовали в проекте Young Portfolio Acquisitions в 2018 и в 2021 году. В 2021 году участвовал в международном проекте Lady Dior As Seen By в фонде Ruarts, его работа вошла в коллекцию дома Dior. В 2022 году Егоров принял участие в программе Collab фонда поддержки современного искусства V-A-C. Сегодня автор активно экспериментирует с аналоговой съемкой, исследуя и расширяя потенциал фотографического искусства.

Лучи солнца в листве айвового дерева. 2023.

