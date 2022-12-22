С 21 декабря 2022 года по 30 января 2023 года в культурном центре «Эрьзя-центр» на Автозаводской пройдет арт-декада, посвященная уральскому периоду творчества скульптора.

В рамках проекта в Москве впервые покажут известную своей трагической судьбой работу «Голова татарки», выполненную Эрьзей из уральского мрамора в 1919 году, единственную сохранившуюся скульптуру, найденную в уральском регионе и ныне находящуюся в коллекции фонда Mom ArtFoundation. Также, в экпозиции будут представлены инсталляция «Многогранный Эрьзя» современного дизайнера Андрея Шихова и графический цикл молодого художника Виктора Кюнстлера «Города Степана Эрьзи: воображаемые этюды».

Степан Дмитриевич Эрьзя (1876-1959г) - всемирно известный скульптор и художник, автор многочисленных скульптур из субтропического дерева кебрачо, мрамора, бронзы, цемента. В период с 1918 по 1921г. жил и работал на Урале, где были созданы такие работы как «Ева» (большая и малая), 1919-20 г., «Отдых» 1919 г., женский портрет 1919 г. и многие другие, в том числе «Голова татарки», представляющая особую ценность и впервые покинувшая Урал с момента создания.

Выставочный проект проект «Эрьзя. Возвращение легенды. Уральский период скульптора», подготовлен Международным фондом искусств им. С.Д. Эрьзи совместно с уральскими партнерами – фондом Mom ArtFoundation и фондом социальной активности «Идея».

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