Музей-заповедник «Горки Ленинские» принял участие в XXX Экспертном совете Политехнического музея в рамках программы «Памятники науки и техники России».

На заседании было рассмотрено 57 предметов, претендующих на получение статуса «Памятник науки и техники России». Среди них – автомобиль Rolls-Royce «Silverghost» на полугусеничном ходу из коллекции музея-заповедника «Горки Ленинские».

Автомобиль, в котором сконцентрированы не только технологические находки и нестандартные решения, но и отражена история автомобильного дела в целом, и российского, в частности, экспонируется с 1949 года. Шасси и двигатель изготовлены в 1922 году фирмой Rolls-Royce. Кузов – работа советских специалистов 4-го Государственного авторемонтного завода (бывшая фабрика П. Ильина).

Специалисты отметили, что на сегодняшний день этот автомобиль является единственной в мире машиной типа Rolls-Royce «Silverghost», оснащенной гусеничным движетелем конструкции Адольфа Кегресса. Машина входила в состав Гаража Особого Назначения и обслуживала В.И. Ленина в последние годы его жизни.

Единогласным решением Экспертного совета автомобиль из коллекции музея-заповедника «Горки Ленинские» получил статус «Памятник науки и техники России».

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