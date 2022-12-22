Более 200 музеев приняли участие в инклюзивной акции «Музей для всех!» по всей России

В России завершилась Четвертая Всероссийская акция «Музей для всех!», которая объединила более 200 музеев, создавших различные мероприятия для людей с инвалидностью. Развитие инклюзивной культуры в этом году поддержали Президентский фонд культурных инициатив и генеральный информационный партнер — социальная сеть ВКонтакте.0

С 1 по 11 декабря 2022 года к акции присоединились около 200 российских музеев, которые организовали более 320 разноформатных мероприятий для взрослых и детей с инвалидностью и без. Мастер-классы, лекции, экскурсии, интерактивные беседы в офлайн- и онлайн-форматах были разработаны музеями с применением самых разных технологий — тифлокомментирование, перевод на русский жестовый язык, тактильные экспонаты и копии культурных объектов, а также ольфакторное воздействие с помощью специальных ароматов.

Один из самых крупных коммуникационных ресурсов — социальная сеть ВКонтакте — стала генеральным информационным партнером акции. Официальная онлайн-программа «Музей для всех!» в 2022 году проходила эксклюзивно на этой платформе.

Пользователи социальной сети через трансляции смогли присутствовать на музейных событиях: слушать познавательные лекции, экскурсии и участвовать в мастер-классах. Для обеспечения доступной коммуникации онлайн-мероприятия были адаптированы для людей с инвалидностью при помощи тифлокомментариев, субтитров, перевода на русский жестовый язык и адаптации контента по технологии easy-to-read, облегчающей восприятие информации. Количество просмотров онлайн-трансляций — видеоэкскурсий, мастер-классов, лекций — превысило 1 млн.

«Как инструмент информирования акция помогает построить диалог между музеями и посетителями с инвалидностью. Пять лет назад, когда впервые была проведена акция, мы увидели, что она востребована и позволяет привлечь в музеи тех людей, которые не знали о доступных для них программах. С развитием нашего проекта мы стали больше внимания уделять повышению осведомленности широкой общественности об инклюзии и технологиях доступности. Благодаря поддержке ВКонтакте мы убедились, что музейные сюжеты с тифлокомментариями, адаптированным для восприятия контентом и субтитрами с интересом смотрят многие пользователи, с инвалидностью и без», — отмечает куратор акции Динара Халикова.

Социальная повестка и тематические программы

В ходе акции, помимо расширения инклюзивных форматов, музеи-участники поднимали важные социальные темы. Так, например, Музей первого президента России Б.Н. Ельцина в экскурсии «НЕженский XX век» с элементами тифлокомментирования повествовал о положении женщин и их влиянии на общественно-политическую жизнь страны. Музей Москвы с помощью выставочного проекта работ художников с ментальными особенностями «Я и город» призывал задуматься о восприятии городского пространства и ощущения себя в городе. Политехнический музей провел серию мероприятий на тему культуры общения с людьми с инвалидностью и особенностями здоровья.

В рамках акции были организованы межмузейные инклюзивные программы объединяющие учреждения-единомышленников из разных городов для проведения онлайн- и офлайн- инклюзивных мероприятий под эгидой общей темы.

Программа «Семейная история» под кураторством Государственного Дарвиновского музея объединила семь российских музеев из Томска, Армавира, Санкт-Петербурга и Москвы. За десять дней состоялось 18 очных мероприятий, участниками которых стали 415 человек, а 17 онлайн-событий посмотрели более 85 000 раз.

Хакасский национальный краеведческий музей имени Л.Р. Кызласова (Абакан, Хакасия) вместе несколькими музеями организовал программу «По следам следов», идеей которой была важность изучения взаимосвязей с нашими предками. В одном из адаптированных мероприятий приняли участие более 1500 человек.

Музей русского импрессионизма вместе с музеями из Калининграда, Екатеринбурга, Оренбурга, Казани и Московской области реализовали концепцию совместных событий на тему «Гений места. Музей», рассказав зрителям истории появления своих музеев: как они связаны с местностью на которой находятся, когда и при каких обстоятельствах возникли, с какими значимыми именами и событиями связаны. Видеосюжеты музеев в Вконтакте набрали более 170 000 просмотров.

Программа «Музеи, рассказывающие истории места» под кураторством музея-заповедника «Царицыно» с участием культурных учреждений из Выксы, Кинешмы, Чердыни, Елабуги и Азнакаево (Татарстан) познакомила участников с личными и впечатляющими историями местных жителей, рассказав о памятных им местах и значимых событиях.

Посетители инклюзивных мероприятий с нетерпением ждут новых встреч в музеях. Многие участники отметили высокий профессионализм гидов, интересные мастер-классы и интерактивные части. Родители детей с инвалидностью остались довольны особенно трепетным отношением персонала культурных учреждений и доступностью информации, а также поблагодарили инициаторов проекта и музеи за поддержку такой важной темы, как инклюзия. Маленькие посетители сами оставляли теплые отзывы и слова благодарности.

Незрячие гости во время аудиоэкскурсий отмечали этот интересный и новый формат мероприятий, понятность и доступность лекций с помощью тифлокомментариев. Для участников нескольких социальных объединений акция послужила прекрасной возможностью почувствовать себя востребованными, поделиться впечатлениями, эмоциями и результатами, а также пообщаться с новой аудиторией.

Постоянные экспозиции вне акции

Многие российские музеи продолжают поддерживать тему инклюзии и вне рамок акции «Музей для всех!» в своей повседневной деятельности: организуя доступные постоянные экспозиции и выставки, проводя адаптированные мероприятия и вовлекая людей с инвалидностью в свои инициативы. С помощью тактильных станций с объемными работами и ароматами, тифлокомментариев и переводом контента на русский жестовый язык они создают максимально комфортные условия культурной среды для людей с инвалидностью.

Подробнее об акции «Музей для всех!»

В 2022 году акция «Музей для всех!» реализуется в рамках проекта «Инклюзивный музей» Российским комитетом Международного совета музеев (ИКОМ России) совместно с партнерами проекта при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и генерального партнера ВКонтакте. Привлечение внимания общества к организации равноправного участия всех людей в культурной жизни — основная миссия акции с 2007 года. Мероприятия создаются совместно с людьми с инвалидностью для того, чтобы каждый человек мог буквально прикоснуться к истории и погрузиться в различные направления искусства и науки.

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