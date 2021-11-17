«Есенин Центр» представляет музыкально-поэтический спектакль «Оркестр Маленко»

Московский театр поэтов продолжает юбилейные торжества, посвященные 50-летию руководителя центра Влада Маленко.

19 ноября в 19 часов пройдет музыкально-поэтический спектакль по мотивам книги «Море волнуется разное», презентация которой состоялась в начале этого года. На сцене, благодаря актёрскому мастерству автора, а также оригинальной музыкальной составляющей, созданной легендарным музыкантом Сергеем Летовым и музыкальным продюсером Андреем Крупником, развернётся захватывающее интерактивное путешествие по просторам книжных страниц. Важнейшей частью и отличительной особенностью постановки станет использование видеоарта в качестве видеодекораций. Немаловажной отличительной особенностью Влада Маленко, как актёра и режиссёра, является прямое и живое взаимодействие с публикой.

Следует отметить, что это не в классическом понимании иммерсивный спектакль, ведь зритель незаметно для себя вовлекается в действие. В постановке «Оркестр Маленко», хоть и являющейся по большей части моноспектаклем, помимо музыкантов, примут участие молодые артисты и поэты Московского театра поэтов. В повествовании найдется место и лирическим мотивам, и гражданской позиции, и, юмору, ведь с баснями Влада Маленко уже многие годы абитуриенты поступают в актёрские училища, а с 2017-го года было поставлено уже два спектакля по его басням: «Контрабасни» (режиссёр Алёна Муратова), ставший репертуарным в Центре драматургии и режиссуры, и «Осторожно! Басни» (режиссёр Влад Маленко), который является репертуарным сейчас в театре Et Cetera.

Влад Маленко более двадцати лет был ведущим актёром Театра на Таганке, в последствии создал и развивает собственное детище — Московский театр поэтов, в состав которого входят молодые современные поэты, режиссёры, музыканты и актёры России.

Когда? 19 ноября 2021 года. Начало в 19.00.

Где? «Есенин Центр». Москва, пер. Чернышевского, д. 4, стр. 2.

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