Духовно-просветительский музыкальный проект «Защитник – святой благоверный князь Александр Невский: от Востока до Запада» на сцене зала Зарядье

25 ноября 2021 года в Москве на сцене современного концертного комплекса Зал Зарядье представят духовно-просветительский музыкальный проект «Защитник – святой благоверный князь Александр Невский: от Востока до Запада».

Участники — Московский Синодальный хор, оркестр VOCE ANIMA, Молодежный Синодальный хор, хор Богоявленского кафедрального собора в Елохове, хор «Возрождение» Центра «Радость». Художественный руководитель – Заслуженный артист России Алексей Пузаков. Дирижер – Михаил Котельников.

В рамках творческого события планируется исполнение кантаты Сергея Прокофьева «Александр Невский», которая будет расширена в рамках второй части концерта до мировой антивоенной и духовной тематики сочинениями британского композитора Карла Дженкинса. Зрители услышат части произведений Дженкинса «Месса мира» («Вооруженный человек»), «Стабат Матер» и «Реквием».

Монументальная программа музыкального вечера «Защитник – святой благоверный князь Александр Невский: от Востока до Запада» представляет собой композицию музыки, слова и визуального ряда, раскрывающую понятия войны, мира, веры, любви к Отечеству, глубоких переживаний о судьбах мира, страдания, преодоления зла, стремления человеческой души к истине, гармонии и красоте. Великий благоверный князь Александр Невский был непобедимым полководцем своего времени. Но главным делом его жизни стало миротворчество. Подобно течению жизни Александра Невского, построена и драматургия концерта: от славных исторических побед на Неве и Чудском озере, к пониманию необходимости согласия и искусной дипломатии для достижения крепкого мира, во имя сохранения народа и истинной веры. Сегодня, в 2021 году, отмечая 800-летие святого благоверного Князя Александра Невского, мы понимаем, что свершённые им подвиги продолжают своё действие и в современном мире. Он призывает всех к изменению мыслей и чувств, дабы продлилась жизнь человечества на земле, а вместе с ней и подлинные ценности: Счастье, Красота и Любовь.

Проект носит кросс-культурную направленность. Через исполнение кантаты Сергея Прокофьева «Александр Невский» и произведений Карла Дженкинса в рамках одного вечера концерт говорит о духовных ценностях не только в России, но и в современном мире в целом. Сегодня особенно актуальна тема выстраивания новых мостов общения на языке христианской культуры и диалога, ведущего к объединению людей на основе мира, согласия и взаимопонимания.

Музыкальный вечер посвящен 300-летию Московского Синодального хора и предназначен для широкой аудитории: жители и гости столицы, зрители среднего возраста, молодежь, пенсионеры, музыкальные эксперты, любители истории, православные зрители.

Начало концерта в 19:00.

Подробности и билеты на сайте Концертной зала «Зарядье».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.