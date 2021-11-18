Создатели «Ёлки в Крокусе» представили интерактивное онлайн-шоу для всей семьи

Теперь завораживающий мир «Ёлки в Крокусе» станет доступен и тем, кто предпочитает домашний уют массовым развлечениям или живёт слишком далеко от Москвы. Не выходя из дома малыши и их родители смогут отправиться в интерактивное приключение «Пять чудес Деда Мороза» и погрузиться в волшебную атмосферу беспрецедентного шоу с многомиллионным бюджетом. Онлайн-ёлка совместила в себе 5 жанров: кино, интерактив, компьютерную игру, театральную постановку и персонализированный контент.

Каждое шоу создаётся в режиме реального времени только для ребёнка, который его смотрит: Дед Мороз и Снегурочка обратятся к маленькому зрителю по имени, город, в котором живёт ребёнок, появится в кадре, а Дед Мороз прокомментирует фотографии ребёнка, получит и похвалит его послание.

Детям предстоит спасти подарки для малышей всего мира, похищенные Снежной королевой в исполнении заслуженной артистки РФ Нонны Гришаевой. Для этого малыши пройдут вместе со Снегурочкой и её верными помощниками через три сказочных королевства, присоединятся к ярким и красочным квестам, решат загадки и головоломки и пройдут четыре компьютерные игры. Праздник будет спасен, если ребенок преодолеет хитрые козни Снежной королевы и ее приспешников — человеческих недостатков: Злобы, Жадности и Зависти. Сказка поможет ребенку понять, почему эти пороки опасны, и справиться с ними при помощи любви и дружбы. В финале ребенок расколдует зачарованного тролля и получит похвалу от Деда Мороза. Качественная компьютерная графика и невероятные спецэффекты не дадут малышу оторваться от экрана и запомнятся надолго. Билеты уже в продаже по ссылке: https://www.7-raduga.ru/online-show/

Прямо сейчас на сайте организатора можно бесплатно посмотреть демоверсию шоу – короткую сказку, в которой ребёнок сможет пройти одну игру и услышать, как Дед Мороз обратится к нему по имени. Закадровым голосом демоверсии стал народный артист России Сергей Безруков.

Билет на онлайн-шоу достанется всем посетителям Ёлки в Крокусе совершенно бесплатно! Долгожданное событие пройдет с соблюдением всех мер безопасности в формате COVID FREE в одном из крупнейших концертных залов столицы с 25 по 30 декабря 2021 года и со 2 по 8 января 2022 года. Восхитительные трюки, завораживающие иллюзии, зрелищные акробатические и танцевальные номера шоу «Тайна Вселенной Деда Мороза» запомнятся надолго, а интерактивное онлайн-приключение поможет продлить ощущение сказки и продолжить путешествие по волшебной вселенной праздника со знакомыми персонажами. Уже под мерцание домашней ёлки малыш увидит прямое продолжение сказки, которая происходила на сцене. Ребенок сможет погрузиться в приключения в мире Деда Мороза, узнать в героях интерактивной сказки тех персонажей, с которыми недавно познакомился в Крокусе, и сам станет главным участником захватывающей новогодней истории.

Ежегодное новогоднее шоу в Крокусе давно заслужило репутацию самой масштабной и невероятной детской ёлки страны. Это звание неизменно подтверждают звездные гости, выбирающие для своей семьи наиболее яркие и зрелищные постановки, тысячи счастливых отзывов в соцсетях и самые высокие строчки в рейтингах столичных ёлок. Шоу 2021 года обещает быть беспрецедентным и долгожданным, ведь только здесь на сцене оживут абсолютно новые, оригинальные, не имеющие аналогов в мире авторские сюжеты. Их уже 20 лет разрабатывает выдающийся режиссер-сказочник Владислав Дружинин. Он мастерски создает волшебные постановки для детей, эффектно и красочно рассказывая о главных человеческих ценностях. Билеты уже можно приобрести на сайте https://www.7-raduga.ru/

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