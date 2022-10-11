Фестиваль «Новые люди-2022» впервые пройдет в Калуге, Москве и Обнинске

C 14 по 27 октября 2022 года на площадках Калуги, Обнинска и Москвы пройдет ежегодный IV театральный фестиваль «Новые люди». Классические постановки, пластические спектакли, работы, созданные для детей и подростков. Миссией фестиваля является просвещение и популяризация необычных форматов современного театра.

Сцены из спектакля «Вокруг света»

Сцена из спектакля «Девочка со спичками»

Сцена из спектакля «Диагноз. Три сестры»

Сцены из спектакля «Контакт»

Сцена из спектакля «Мой дедушка был вишней»

Сцены из спектакля «Транссиб»

«Для нас является важным разговор со зрителем на одном языке и на актуальные темы. В большинстве своем наши зрители не часто бывают в театре, они только открывают его для себя. И мы усиливаем этот эффект новизны за счет постановок, которые способны разрушить зрительские стереотипы о том каким бывает театр», — сказал продюсер Алексей Бошенков.

В этом году фестиваль расширил свою географию: события запланированы в традиционном фестивальном центре — Калуге, а также в Обнинске и Москве. Планируется, что в общей сложности фестиваль посетит более 3,5 тысяч зрителей.

17 опытных и молодых трупп из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Екатеринбурга и Мирного (Якутия) привезут свои спектакли на площадки Калуги, среди которых Инновационный культурный центр, Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского, Калужский театр кукол, пространство актуального искусства Pro Art`s. Два детских спектакля из Королева и Москвы покажут в Обнинске (детский образовательный центр «РИО»), пять спектаклей для детей и взрослых из Санкт-Петербурга, Воронежа, Екатеринбурга и Мирного (Якутия) — в Москве (Открытое театральное пространство «Арт-платформа»). Среди участников — лауреаты премий «Золотая Маска», Большого Детского фестиваля и российской национальной премии «Арлекин».

Фестиваль «Новые люди-2022» особое место отводит спектаклям для семейного просмотра, таким как «А рыбы спят?», «Сочинение про Джобса», «Калечина-Малечина», «Мой дедушка был вишней», «Контакт». Такие постановки одинаково интересны как детям, так и их родителям, бабушкам и дедушкам. Зрители смогут не только получить совместные впечатления, но и почву для столь необходимого в наше время диалога между представителями разных поколений.

«Для взрослых зрителей мы приготовили спектакли, созданные в самых разных жанрах: документальный спектакль «Транссиб», поэтический спектакль «Облако в хип-хоп штанах» по стихам Маяковского и «Диагноз: Три сестры» по классическому тексту А.П. Чехова, современная хореография — «Лето, Зима и Весна священная» и «Цикл волны». Для школьников младших и средних классов в афише представлены: «Девочка со спичками», «Зверский детектив. Логово зверя», «Вокруг света за 80 дней», «Мой дедушка был вишней», «Театр в кармане». А для самых маленьких зрителей — спектакль «Сказки из маминой сумки», — рассказал программный директор Евгений Худяков.

В рамках фестиваля запланирована образовательная программа, которая рассчитана на представителей креативных индустрий Калужской области.

Подробнее на сайте: https://kalugafest.com .

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