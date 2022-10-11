В Москве состоится премьера подводного фильма-балета Яны Недзвецкой «Спящая Красавица»

Фильм сняла Яна Недзвецкая — самый эпатажный российский дизайнер, режиссер уникальных проектов под водой, по мотивам знаменитого балета «Спящая Красавица» П. И. Чайковского. Премьера состоится 23 ноября в 20.00 в кинотеатре «Октябрь».

— Мало кто верил в реальность такого проекта. Но нашлись талантливые и невероятно смелые артисты балета Московских хореографических театров, поддержавшие мою фантастическую идею. Сложнейший кастинг не просто хорошо танцующих артистов балета, а тех кто умеет отлично плавать и держаться на такой глубине, проходил вплоть до съемок. Часто у отобранных для проекта участников после нескольких репетиций сдавали нервы, начиналась паника, неуверенность в себе, страх глубины — проект терял участников одного за другим. Мало кто из артистов балета мог долго находиться под водой с открытыми глазами и без кислорода. А нужно было танцевать и играть свою роль — задача не простая. Много было званых на этот проект, мало осталось избранных, — отмечает Яна Недзвецкая.

Проект уникален, он не имеет даже приблизительных аналогов в мире. В нем органично соединились в одно целое: кино, балет, актерская игра, дизайн, хоровое пение, имитирующее музыкальные инструменты, спорт, фридайвинг и мультимедийные решения. В результате получился любопытный и эффектный симбиоз искусства и физических возможностей человека под водой на глубине четырех метров. Причем танцевали не только взрослые, но и юные балерины — десятилетние ученицы балетных училищ. Самой младшей участнице съемки под водой было всего 9 месяцев.

Декорации с точными расчетами по весу готовились полтора года. В ходе съемок приходилось решать сложнейшие задачи по установке декораций под водой на площадке.

Сложные подводные костюмы были изготовлены по эскизам Яны Недзвецкой из специальных тканей с точно подобранными грузами под каждого артиста балета.

Проект не коммерческий, фильм будет представлен на самых значимых фестивалях мира и будет способствовать популяризации современного творчества талантливой, изобретательной российской молодежи, повышению имиджа нашей страны.

В 2015 году Яна Недзвецкая впервые в мире провела подводный сезонный показ коллекции online «Harmagedon. Psalm 36:29». Уникальное подводное шоу набрало более двухсот миллионов просмотров в сети и его транслировали на ведущих каналах всех континентов, включая Японию, Америку и страны Европы.

На странице Fashion TV Paris — это было главной новостью не один месяц. Благодаря этому имя Яны Недзвецкой вошло в англоязычную Википедию.

Следующий, уже более сложный подводный фильм «Алфавит Бен-Сиры. Лилит», в главной роли которого снялась актриса Лиза Арзамасова, был снят в Крыму на скалистых берегах Тарханкута в 2017 году и завоевал на зарубежных фестивалях многочисленные награды: «Sarajevo Fashion Film Festival», «Best Сinematography 2017», «Best Fashion Film 2017», «Fashion Film Festival Chicago», «Art Direction» и многие другие.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.