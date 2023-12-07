«Это любовь»: Ирина Ортман записала дуэт с рэпером Ruff Saiper

Начало декабря на музыкальных площадках всегда пестрит изобилием новогодних песен, праздничных новинок про шампанское, бой курантов, желания и тд. Певица, солистка группы «Тутси» Ирина Ортман решила пойти от обратного и радует своих поклонников динамичным дуэтным релизом «Это любовь».

«С Ruff Saiper мы знакомы очень давно и я могу с уверенностью заявить, что он своим упорством и настойчивостью убедил меня найти время в плотном графике концертов, съемок на тв и личных дел для записи сингла «Это любовь». На мой взгляд, получилась яркая композиция, которая обязательно согреет вас и вашу половинку холодными зимними вечерами, а тех, кто еще не нашел свою любовь заставит двигаться в такт вместе с нами! И верить в самое лучшее! С наступающим!», - говорит Ирина Ортман.