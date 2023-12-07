IVANITSKAYA: «Не дотронуться рукой»

7 декабря состоялась премьера трека молодой исполнительницы IVANITSKAYA. Артистка стала соавтором в написании своего нового музыкального произведения.

В творчестве девушки было множество побед. За плечами участие в масштабном телевизионном проекте, выступления в группе, несколько релизов в поп-рок жанре, яркие клипы, которые IVANITSKAYA режиссировала сама. Все эти проекты привлекли к певице значительную аудиторию, представители которой теперь следят за жизнью прекрасной девушки в сетях, слушают треки на стриминговых сервисах и являют собой мощную поддержку для любимой артистки.

На съемках сниппета IVANITSKAYA лежала на снегу в одном платье под жужжащим квадрокоптером, чтобы получилась идеальная картинка.

«Альберт Плехов (фотограф, который снимал сниппет) сказал: “падай на снег”, и я упала. Мы снимали целых полчаса, целых полчаса я лежала на снегу. Естественно, потом я слегла с температурой. Но эти кадры того стоили. На что только не пойдешь ради искусства», – говорит Диана о съемках.