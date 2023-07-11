OPUS UNIVERSUM: седьмой сезон «всеобщего творения»

В августе прошлого года, в рамках гала-концерта шестого сезона Международного музыкального проекта OPUS UNIVERSUM в Екатерининском зале Большого Дворца Государственного Музея-заповедника «Царицыно», художественный руководитель проекта Елена Тарасова обозначила центральную тему фестиваля будущего сезона и обещала красивый цикл программ. 6 августа 2023 года артистический состав OPUS UNIVERSUM возвращается к своей аудитории с масштабным посвящением Сергею Васильевичу Рахманинову в год 150-летия со дня рождения великого русского композитора, пианиста и дирижера, празднование юбилея которого проходит в России на государственном уровне – 2023 год официально объявлен Годом Рахманинова.

Международный музыкальный проект OPUS UNIVERSUM (лат. «опус универсум» – «всеобщий труд», «всеобщее творение», «целая профессия») объединяет исполнителей, своеобразным кредо каждого из которых могла бы стать фраза актера и театрального режиссера Юозаса Мильтиниса «Не ищите в искусстве новое, ищите вечное». Обращение к вечному – и потому всегда новому – предполагает глубокий духовный поиск и смелость творческих решений; «целая профессия» является образом жизни.

Открытие и закрытие седьмого сезона OPUS UNIVERSUM состоятся в Екатерининском зале Большого Дворца Государственного Музея-заповедника «Царицыно».

Царицыно — дворцово-парковый ансамбль на юге Москвы; заложен по повелению императрицы Екатерины II в 1776 году. Замыслам императрицы не суждено было сбыться. Проект ее новой подмосковной резиденции остался незавершенным; потомкам достались в наследство исторические руины недостроенного дворцово-паркового комплекса. Новейшая история архитектурного ансамбля началась в 2000-х годах, после переименования его в Государственный историко-архитектурный, художественный и ландшафтный музей-заповедник «Царицыно» и завершения реставрации в 2007 году, которая ознаменовалась открытием Большого дворца. С этого момента памятник получает новую жизнь.

Программы открытия и закрытия Летних ассамблей OPUS UNIVERSUM в Екатерининском зале Большого Дворца Государственного Музея-заповедника «Царицыно» связаны между собой идеей летописи жизни и творческой судьбы Сергея Рахманинова и охватывают его композиторское наследие от самого раннего сочинения студенческой поры до последнего опуса. Программа открытия Летних ассамблей OPUS UNIVERSUM (6 августа 2023, 16.00) посвящена российскому периоду творчества композитора; заключительная программа цикла (3 сентября 2023, 16.00) представит наследие зарубежного периода. Обе программы-летописи сопровождаются рассказом о жизни и творчестве Рахманинова; также здесь зазвучит история возрождения, связанная с темой, столь значимой для Сергея Васильевича и бесконечно ему дорогой. В рамках программ-летописей артисты будут обращаться и к редким для сегодняшних концертных программ страницам композиторского наследия Рахманинова. Вместе программы-летописи составят многоплановый цикл, который прозвучит во всей силе искреннего диалога «от сердца к сердцу».

Данные программы-летописи являются обрамлением концертного цикла Летних ассамблей седьмого сезона проекта OPUS UNIVERSUM. Основная программа проекта будет представлена в Музее-заповеднике С.В. Рахманинова «Ивановка».

Усадьба «Ивановка» Тамбовской губернии была семейным очагом и творческой лабораторией С.В. Рахманинова; в «Ивановке» было создано 85 процентов сочинений композитора. Утраченная в 20-е годы XX века и возрожденная великим подвижником Александром Ивановичем Ермаковым (1951-2022) в конце XX века, «Ивановка» является крупнейшим мировым центром сохранения и трансляции российского культурного наследия, связанного с жизнью и творчеством Сергея Васильевича Рахманинова.

Первый концертный день OPUS UNIVERSUM в Музее-заповеднике С.В. Рахманинова «Ивановка» (11 августа 2023, 14.00) посвящен музыкальному портрету эпохи. В четырех концертных программах этого дня прозвучат сочинения дедушки Сергея Васильевича Аркадия Рахманинова, фортепианные миниатюры учителей и наставников Сергея в Московской консерватории – В. Сафонова, П. Чайковского, А. Зилоти, С. Танеева, А. Аренского, вокальные и фортепианные сочинения старших коллег, соучеников и друзей Рахманинова – Н.А. Римского-Корсакова, А. Глазунова, А. Гедике, Н. Черепнина, Н. Метнера, А. Гольденвейзера, А. Скрябина, а также опусы его зарубежных современников – К. Дебюсси, М. Равеля, О. Респиги, И. Стравинского, Дж. Гершвина. Концертные программы первого концертного дня OPUS UNIVERSUM пройдут на сцене Летнего театра Михаила Плетнева.

Второй день OPUS UNIVERSUM в Ивановке (12 августа 2023, 14.00) – монографический. Концертные события этого дня состоятся в Усадебном доме. Фортепианная программа-летопись продолжительностью четыре часа представит слушателям страницы наследия Рахманинова от самого раннего дошедшего до нас сочинения Сергея Васильевича до его последних опусов. Третий день Летних ассамблей (13 августа 2023, 14.00) посвящен диалогу вне времени и пройдет в жанре концерта-променада с обращением к историческим инструментам. Основная программа OPUS UNIVERSUM в Музее-заповеднике С.В. Рахманинова «Ивановка» имеет два посвящения; программа становится элементом музыкального приношения С.В. Рахманинову в год 150-летия со дня его рождения и посвящается светлой памяти А.И. Ермакова, из семидесяти земных лет которого более пятидесяти было отдано служению памяти С. В. Рахманинова.

Серия специальных программ проекта OPUS UNIVERSUM пройдет в Государственном музее-заповеднике «Архангельское» (Красногорск) и Культурно-просветительском центре «Дубровицы» (Подольск).

Усадьба «Архангельское» — дворцово-парковый ансамбль конца XVIII — начала XIX века. Усадьба расположена на берегу старицы Москвы-реки в городском округе Красногорск Московской области, в 2 км к юго-западу от города Красногорска. Усадьба Архангельское известна по письменным источникам со времен Ивана Грозного. В течение трёх столетий её владельцами являлись князья Одоевские, Голицыны, Юсуповы. Архангельское осталось единственным в Подмосковье цельным архитектурно-парковым ансамблем, сохранившим все основные элементы планировки и застройки. Начало музею в усадьбе было положено князем Н.Б. Юсуповым.

Специальные программы проекта OPUS UNIVERSUM проходят в Колоннаде Государственного музея-заповедника «Архангельское» 20 и 27 августа. В программе 20 августа прозвучат вокальные и фортепианные сочинения В.А. Моцарта, Ф. Шопена, Э. Грига, П. Чайковского; 27 августа будет представлена монографическая программа из сочинений С.В. Рахманинова для голоса и фортепиано.

Культурно-просветительский центр «Дубровицы» расположен в живописном историческом месте рядом с Храмом Знамения Пресвятой Богородицы (XVII век) и усадьбой «Дубровицы», жемчужиной Подольска. Открытие Культурно-просветительского центра «Дубровицы» стало знаковым событием для Городского округа Подольск. Центр «Дубровицы» обладает уникальным органом, который изготовили в Германии по французской технологии XIX века. Таких органов в России всего два, второй находится в Большом зале Московской консерватории.

Специальные программы проекта OPUS UNIVERSUM в Культурно-просветительском центре «Дубровицы» состоятся 26 и 27 августа. 26 августа в Малом зале прозвучат сочинения Л. ван Бетховена, Ф. Шуберта, Э. Грига для скрипки и фортепиано; эти сочинения входили в камерный репертуар С.В. Рахманинова. 27 августа в Органном зале состоится программа «Год за годом в зеркалах эпох», охватывающая музыкальное мироздание от эпохи барокко до XXI века и выстраивающая параллели между сочинениями А. Вивальди, И.С. Баха и наследием современных композиторов А. Пярта, П. Васкса, Х.М. Бранда.

Программа проекта в деталях: www.opus-universum.com .

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Фотоиллюстрации: https://disk.yandex.ru/d/nN8nyqj4QCk_6Q

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