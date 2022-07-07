«Это моё призвание»: певица Анна Пеганова рассказала, как превратить семейное увлечение в дело жизни

Тысячи поклонников, треки, которые становятся хитами и сменяющие друг друга победы на конкурсах. Как добиться такого успеха, и где найти силы, вдохновение и страсть, чтобы стать звёздной певицей рассказала автор и исполнитель песен Анна Пеганова (Pegana) в нашем эксклюзивном интервью.

– С чего начался ваш музыкальный путь?

– Я росла в музыкальной семье, где папа – заслуженный работник культуры, также исполнитель, автор, композитор. И он передал этот дар музыкальный нам: мне и сестре. У меня ещё Сестра старшая – она поёт так же, как и я, пишет песни. А общем, у нас довольно творческая семья, и поэтому я с раннего детства на сцене:с 5 лет пою, также, примерно, с этого времени я выступаю на сцене.

– А профессионально обучались вокалу? Расскажите поподробнее.

– Ну я уже сказала, что это передалось от отца. Талант, да? Как его можно назвать. Ну и плюс ко всему я училась в музыкальной школе, которая, я думаю, тоже дала мне какой-то опыт, знания. И потом были кружки, выступления, университет и так далее. Просто, мне кажется, с опытом пришла к тому, кем я сейчас являюсь. Конечно же, мне бы хотелось подучиться, улучшить свои навыки, знания в музыке. Я надеюсь, в ближайшее время я это воплощу. Пойду получу какие-то знания, потому что, я считаю, нельзя стоять на месте и, конечно, нужно развиваться в любой сфере. Но если ты занимаешься музыкой, конечно, нужно получать новые навыки, чтобы быть более профессиональным.

– А если говорить про университет — чем запомнились студенческие годы? Вы же учились на историко-географическом факультете. Не жалеете о своём выборе?

– Студенческие годы — это было золотое время для меня. На самом деле, там начался расцвет моего творчества. Конечно же, образование я получила, но, в принципе, так ни разу и не работала. Больше мне запомнилась творческая студенческая жизнь. Я участвовала в студвеснах, на всех мероприятиях, которые просто могли быть, всегда я пела, везде и всегда! Неоднократно ездила как участник на Всероссийскую студенческую весну со своими авторскими песнями. Лауреат тоже многих наград у себя в регионе – в Чувашии. А ещё побывала на универсиаде, благодаря университету, поэтому я очень благодарна за свою активную деятельность. Там я получила огромную школу жизни и опыт.

– А после университета чем занимались?

– Первый месяц я попробовала себя в работе по профессии, но я не смогла, сбежала оттуда через месяц. В то время я не знала, чем заниматься, всё искала себя, и на время пошла работать в караоке. В караоке я потом проработала очень много лет. И, конечно же, пела в заведениях. Такая подработка у меня была, получается: пела в караоке, пела в заведениях кавера. Ещё успела поработать во дворце культуры, но это тоже все было не моё. Всё искала себя.

– В какой момент окончательно решили, что музыка станет вашей профессией?

– Тут вопрос не стоял. В принципе, было понятно уже изначально, что я буду ей заниматься, что это моё призвание. Хотя родители, конечно, пытались меня засунуть в университет, получить другое образование, но у них не получилось. В целом я так же, как и папа, так же, как и сестра, занимаюсь музыкой. И я понимаю, что это моё призвание, я хочу в дальнейшем этим заниматься.

– Как вы заработали свои первые деньги?

– На самом деле, это очень интересная история. Вообще никто бы не поверил, что я могла так заработать деньги. Мне было 14 лет, и мы с моей подружкой пошли к её маме в жилищную контору. И тогда уже можно было работать несовершеннолетним как-то там через биржу. И мы устроились на работу, где мы получили минимальную в то время оплату — это было около 4000. Мы с подружкой были разнорабочими: мы красили забор, мы красили детскую площадку, рубили сорняки – это вообще, конечно, мы до сих пор вспоминаем и смеёмся, потому что это, конечно, было очень интересно, потому что уже в то время меня много, кто знал, и я уже тогда была известна в своём городе. И, конечно, я очень смущалась всегда, когда кто-то меня видел. И до последнего отнекивалась, что я этим не занимаюсь. И мы постоянно убегали с подружкой, прятались от всех людей, чтобы нас никто не увидел. Но сейчас, конечно же, я вспоминаю эту историю с улыбкой, и очень смешно вспоминать то, что мы прятали от всех, но это огромный опыт, и есть, что вспомнить теперь.

– Расскажите, за что вы любите свою работу?

– Ну конечно же, это энергия людей, отдача, которая идёт от публики. И иногда бывает: приходишь на концерты, придёшь без настроения, но энергия, от людей которая идёт — это просто непередаваемое ощущение, это просто заряд энергии, бодрости, любви ко всему миру — вот, наверное, за это я очень благодарна своей работе.

– Но, наверняка, без недостатков не обходится?

– Наверное, та же причина, что отдаёшь энергию, часто не получаешь взамен ее, и внутреннее опустошение бывает. В нашей профессии это очень часто происходит, к сожалению. И, конечно же, очень много энергии, очень много сил занимает такая деятельность, потому что, ну мне кажется, это очень энергозатратная профессия. Поэтому нужно всегда быть начеку, наготове. И быть очень уравновешенным человеком, в гармонии находиться с самим собой, потому что много ещё хейтеров, которые могут всякие плохие вещи писать — это тоже очень сказывается на состоянии артиста, потому что мы творческие личности.

– Анна, а с творческими выгораниями уже встречались?

– Выгорание, конечно, случается с периодичностью. Бывает такое, что ты думаешь, что все для чего это, зачем это все нужно, может, музыка это вообще не мое, может, я зря вообще этим занимаюсь… Конечно, бывает, как у каждого любого артиста.

– И как справляетесь?

– Путешествия помогают справиться, отдых, компания хороших людей рядом, книга. Ну отдых нужен в любом случае. Нужен отдых, чтобы подумать, поразмышлять. Медитации возможно тоже помогут.

– Слушайте, сейчас ходит мнение, что в вокале главное — душа, эмоции. А техника — вопрос второстепенный. И если человек поет с чувством, то технические огрехи ему простят. Согласны с таким утверждением?

– Я считаю, что в этом плане должно быть всё в совокупности, потому что душа – это круто, но должны какие-то быть навыки и какая-то профессиональность, чтобы это вдвойне круче звучало. Потому что душа — это круто, но техника тоже очень важна, по моему мнению. Но я могу сказать то, что если есть только техника, а нет души, то это тоже очень плохо. Так что да, все в совокупности должно быть.

– Что чувствуете когда выступаете перед большой аудиторией? Волнуетесь ли?

– Ну да, конечно! Мне кажется, каждый раз, как в первый раз просто! И каждый раз присутствует небольшое волнение перед началом выступления. Но в этом тоже есть особенный кайф свой, и это огромный опыт, который ты получаешь, выходя на сцену. Но когда ты выходишь, когда ты расслабляешься, тогда ты понимаешь: «да-да, круто, что я вышла». И волнение сразу почему-то уходит на второй план.

– Вы сами пишете треки? Если да, то что вдохновляет на написание текстов?

– Если честно, это моя такая немножко больная тема, потому что у меня вся семья артистов, то есть папа — композитор, сестра пишет. Сестре это дается легко, мне — тяжело. Да, конечно, у меня есть свои тексты, у меня есть свои стихи. Знаю, что, в принципе, если взяться, то я могу написать, но как-то я очень к себе критична. Ну да, есть, конечно, у меня свои песни. Но надеюсь, что в дальнейшем будущем разберусь с этим вопросом и буду более уверена в себе, и ещё удивлю своих слушателей каким-нибудь классным альбомом. Но если я пишу, то я пишу от души. Конечно, все у меня обычно очень душевные тексты и очень глубокие.

– А что скажете насчет своих коллег? Есть ли у вас любимые исполнители на российской и зарубежной эстраде?

– Как я отношусь к современному шоу-бизнесу? Наверное, более равнодушно. Не могу сказать, что меня цепляют какие-то современные треки, и есть какой-то смысл особый у них, потому что я больше за смысл в песнях, за мелодию и за ну хоть какой-то смысл чтобы был. В современной музыке я этого не замечаю, но опять-таки я уважаю каждого артиста. Это огромный труд и огромная работа. Огромную работу человек проделывает. Поэтому я вообще за творчество. А и кто нравится российском шоу-бизнесе.. На самом деле, много таких хороших талантливых артистов, которые тоже сделали себя. Выделить кого-то прямо особо не могу. Ну Агутин нравится, нравится Чумаков, Земфира. Группа А-студио. Ну такие больше старички. Дима Билан очень нравился, да вообще очень много артистов из того периода. Они нравятся, они классные, у них крутые треки со смыслом. Еще очень сильно люблю Елку. Елка для меня это вообще моя самая любимая исполнительница, которую я очень уважаю, люблю, ценю. И из иностранного шоу бизнеса… Вот сейчас в голову никто не приходит, чтобы кого-то выделить, тоже очень много талантливых артистов. И уважаю, наверное, каждого.

– Анна, наверняка музыка занимает большую часть твоего времени, но может быть, все-таки находишь часок-другой для увлечений? Если да, то для каких?

– Ну самое мое главное хобби — это музыка, конечно же. А если не считая музыки, то я очень люблю шоппинг, я люблю одежду, я люблю стиль. Необычный стиль, в первую очередь, что-то такое. Интересно подбирать наряды! Я обожаю подбирать наряды себе! Даже была мысль о том, чтобы стать стилистом. И на будущее, конечно же, хочу свой бренд одежды создать. Я очень-очень горю! Мне очень нравится! Путешествовать нравится, посещать новые города, узнавать что-то новое – это тоже заряжает, это можно назвать хобби, да и спорт, конечно, тоже заряжает на энергию, так что можно сказать, что фитнес — тоже мое хобби. Спорт — все-таки очень классная вещь, очень подбадривает, помогает держать дисциплину, что очень важно, особенно творческим людям. Поэтому спорт тоже очень люблю.

– Давайте представим идеальный день по версии Анны Пеган. Какой он?

– Не могу сказать, как выглядит мой идеальный день, потому что каждый день по-своему прекрасен, и не бывает такого, чтобы какой-то особенно идеальный день. Но вообще идеальный день должен начинаться с раннего утра. Рано-рано утром, ещё многие спят, идёшь на море в штиль. Встречаешь рассвет. Купаешься, потом идёшь пить вкусный кофе с любимым человеком, обсуждая планы на будущее. На неделю, на год. Планы по проекту. Личные планы и так далее. Вот для меня самое главное вот это вот. Утро прочувствовать. Конечно же, важно начинать утро с благодарностью. А по поводу идеального дня – я не могу ответить на этот вопрос как-то конкретно. Могу сказать, что, конечно же, идеальный день должен быть тогда, когда ты в гармонии с собой, когда ты знаешь, чего хочешь, когда у тебя есть планы, когда ты уверенно идёшь к своей цели — вот он идеальный день.

– Что бы вы посоветовали тем, кто только ищет себя?

– Ну самое главное — не отчаиваться! Самое главное — верить. Верить в себя — это самое важное. Если ты в себя веришь, то все намного проще, все намного будет лучше. И никогда не сдаваться, не останавливаться, пробовать себя. И, пока вы молоды, пока есть время — самое время пробовать, начинать и не бояться. Самое главное — не бояться каких-то сложностей. Потому что все это в нашей голове, потому что нет границ, нет рамок. Все в жизни реально и всему есть место сбываться!

– Анна, вы уже покорили не одну творческую вершину. Что дальше? Есть ли планы на будущее?

– Конечно же! Я хочу написать классный альбом с очень душевными и веселыми, классными композициями, которые будут радовать моих слушателей. В дальнейшем будущем – попасть в топ-чарты самых классных радиостанций и не только, и телеканалов, снимать много классных клипов. Собрать солд аут на олимпийском, где будет несколько тысяч людей и они будут знать мои треки наизусть. Вот такие у меня творческие планы.

– Если танцевать до утра этим летом, то под какой трек?

– Это «Свет луны», конечно же. Это трек как раз для летнего настроения, трек позитива, трек лета. Мне кажется, идеально подходит.

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