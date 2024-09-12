«Это здорово» — новый трек-рефлексия о невероятной возможности, данной каждому человеку на планете Земля

Жаркая осень требует жаркого трека. Руслан Богатырев представил новую композицию в ответ на запрос фанатов разбавить лирику веселой и танцевальной мелодией.

Тревожность нашего инфополя не отменяет тех возможностей, которые даны нам по праву рождения. Так, за разговором по душам в семейном кругу родилась идея напомнить себе и людям о том, как же здорово жить. Руслан как будто вдохновляет выйти на улицу, оглядеться и заметить прекрасное, ведь оно обязательно есть – и в первую очередь в каждом из нас. Трепет чувств бесконечен – мы можем любить близких, друзей, вторую половинку, можем любить жизнь и, конечно же, самих себя.

«Как же ярко горит день, жарко там, где была твоя тень», — поет Руслан, заставляя сердце стучать чаще, пробуждая мурашки по коже. Осторожно! Слушая трек каждое утро, есть риск настроиться на позитив и высокочастотные вибрации. А быть может и долго кружиться в танце, поставив его на repeat.