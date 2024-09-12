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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Это здорово» — новый трек-рефлексия о невероятной возможности, данной каждому человеку на планете Земля

editor
By editor
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руслан богатырев

Жаркая осень требует жаркого трека. Руслан Богатырев представил новую композицию в ответ на запрос фанатов разбавить лирику веселой и танцевальной мелодией.

Тревожность нашего инфополя не отменяет тех возможностей, которые даны нам по праву рождения. Так, за разговором по душам в семейном кругу родилась идея напомнить себе и людям о том, как же здорово жить. Руслан как будто вдохновляет выйти на улицу, оглядеться и заметить прекрасное, ведь оно обязательно есть – и в первую очередь в каждом из нас. Трепет чувств бесконечен – мы можем любить близких, друзей, вторую половинку, можем любить жизнь и, конечно же, самих себя.

«Как же ярко горит день, жарко там, где была твоя тень», — поет Руслан, заставляя сердце стучать чаще, пробуждая мурашки по коже. Осторожно! Слушая трек каждое утро, есть риск настроиться на позитив и высокочастотные вибрации. А быть может и долго кружиться в танце, поставив его на repeat.

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