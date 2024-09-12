«Я люблю тебя»: ALEKSIA порадовала своих поклонников новым треком

Молодая начинающая певица ALEKSIA порадовала своих поклонников новым треком под названием «Я люблю тебя».

ALEKSIA уже сейчас делает первые шаги на пути к успеху и планирует покорить Москву своим творчеством. Одна из ступеней, достигнутых уже сейчас — один из треков был в топ чарте ВК

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«Как много боли в безответной любви знает практически каждый из нас. У кого-то это реальные чувства, у кого-то надуманные эмоции. Новый трек в стиле поп-рок певицы ALEKSIA «Я люблю тебя» — это та самая таблетка от боли внутри.

«Справляйся сама со своими чувствами» — слышит героиня трека каждый день и все равно продолжает любить. Чтобы поставить все точки над «и» ей придется пройти многое.

Внутри себя она понимает, что вся эта безответная любовь — «начало конца». Но пустить внутрь себя эту мысль девушке страшно. Поэтому она продолжает «любить сейчас».