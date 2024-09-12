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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Я люблю тебя»: ALEKSIA порадовала своих поклонников новым треком

editor
By editor
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aleksia

Молодая начинающая певица ALEKSIA порадовала своих поклонников новым треком под названием «Я люблю тебя».

ALEKSIA уже сейчас делает первые шаги на пути к успеху и планирует покорить Москву своим творчеством. Одна из ступеней, достигнутых уже сейчас — один из треков был в топ чарте ВК

Высылаю вам материал для публикации на вашем портале.

«Как много боли в безответной любви знает практически каждый из нас. У кого-то это реальные чувства, у кого-то надуманные эмоции. Новый трек в стиле поп-рок певицы ALEKSIA «Я люблю тебя» — это та самая таблетка от боли внутри.

«Справляйся сама со своими чувствами» — слышит героиня трека каждый день и все равно продолжает любить. Чтобы поставить все точки над «и» ей придется пройти многое.

Внутри себя она понимает, что вся эта безответная любовь — «начало конца». Но пустить внутрь себя эту мысль девушке страшно. Поэтому она продолжает «любить сейчас».

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