Eva Gallery на Остоженке: новый центр притяжения современного искусства

10 февраля 2026 года в Москве на Остоженке 5 состоялось торжественное открытие Eva Gallery — нового пространства, которое намерено стать важной площадкой для современного искусства. В этот вечер галерея не только представила свои амбициозные цели, но и обозначила себя как место притяжения для художественного и интеллектуального сообщества столицы.

Первым проектом, представленным в галерее, стала выставка под названием «Быть». Этот выставочный проект стал философским высказыванием о развитии и духовном становлении личности. Экспозиция объединила произведения российских художников, творивших в конце XX — начале XXI века, и выстраивала цельный художественный нарратив о преодолении страха, сомнений и внутренних ограничений через акт творчества. В центре внимания выставки — свобода как выбор и ежедневная практика.

Куратор выставки Евгения Васильева, доктор искусствоведения и почетный член Российской академии художеств, в своем комментарии подчеркнула, что «Быть» — это не просто собрание работ, а процесс внутреннего движения. «Выставка исследует природу творчества как акт свободы — способность существовать вопреки обстоятельствам и выходить за пределы навязанных форм», — отметила она.

Выбор адреса для галереи также не случаен. Остоженка на рубеже XIX–XX веков была местом, где располагались квартиры и мастерские художников и мыслителей, представлявших культурную элиту Москвы. Сегодня здание возвращается к своей первоначальной идее — стать пространством для искусства и диалога.

Архитектурная концепция галереи основана на принципе анфилады: светлые залы создают ощущение непрерывности, позволяя произведениям искусства существовать вне жестких рамок и визуального шума. В первой коллекции выставлены работы таких авторов, как Лика Церетели, Валерия Гай Германика, Даша Мальцева, Анастасия Посохина и Ольга Тихонова.

Eva Gallery планирует развиваться как динамичная структура, открытая к экспериментам и междисциплинарным проектам. Музыкальное сопровождение на открытии обеспечил Валентин Фуфаев — московский художник и музыкант, известный своим участием в творческом круге Гоши Рубчинского.

Среди гостей, посетивших открытие, были такие известные личности, как Ян Гинзбург, Катя Медведева (на фото слева), Василий Церетели, Валерия Гай Германика, Андрей Макаров и другие. Открытие Eva Gallery стало важным событием в культурной жизни столицы и точкой отсчета для нового диалога о современном искусстве — честного, глубокого и свободного.

Фото: Николай ЗВЕРКОВ