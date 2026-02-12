Оплата публикаций

Музей Победы запустил масштабный исторический проект к Году единства народов России

Фото: пресс-служба Музея Победы, Москва

Музей Победы запустил масштабный исторический проект «Одна на всех». Новый проект посвящен героям нашей многонациональной Родины и приурочен к Году единства народов России.

«Боевое братство и трудовой подвиг людей разных национальностей стали залогом Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Борьба с фашистскими захватчиками объединила всю страну, и это единство и преданность Родине помогли разгромить врага», — подчеркнули в Музее Победы.

На сайте, в специальном разделе, в течение 2026 года будут публиковаться материалы о тех, кто совершил подвиги на фронте или в тылу. Например, сейчас на сайте музея на Поклонной горе можно прочесть о мужестве и отваге абазина, абхаза, агула и других героях. Так, онлайн-пользователи узнают о хозяине «Орлиного гнезда» — аварце Саиде Алиеве, снайпере, получившем это почетное прозвище от своих боевых товарищей.

Каждую неделю Музей Победы будет рассказывать о героях Великой Отечественной войны — представителях разных народов и национальностей России и публиковать на сайте их биографии. Кроме того, истории героев и их реликвии будут размещаться в экспозициях «Путь к Победе» и «Подвиг Народа» музея на Поклонной горе.

