Легендарному пистолету ТТ посвятили выставку в Музее Победы

В Музее Победы представили новую выставку, посвященную пистолету ТТ. Проект подготовили к 95-летию со дня принятия на вооружение и начала производства легендарного «Тульского Токарева». Раритеты, рассказывающие об истории разработки, производства и применения знаменитого оружия, представят в рамках проекта «Герои тыла».

«13 февраля 1931 года на вооружение Красной Армии был принят пистолет, разработанный оружейным конструктором Федором Токаревым — ТТ. Оружие пришло на смену уже морально и технически устаревшему револьверу системы «Наган» и стало первым армейским самозарядным пистолетом в советских войсках. ТТ отличали простата изготовления и эксплуатации, хорошие баллистические характеристики. Этот пистолет был основным личным оружием офицеров и генералов Красной Армии в годы Великой Отечественной войны и оставался одним из самых распространенных до середины 1960-х годов. ТТ выпускался в СССР, Китае, Венгрии, Польше и Югославии. Всего было изготовлено более 1,7 миллиона единиц этого оружия», – отметили в Музее Победы.

В выставку вошло около 30 раритетов из фондов Музея Победы. Так, в экспозиции представят четыре пистолета ТТ 1935, 1942, 1945 и 1948 годов, выпущенных на Тульском и Ижевском заводах. Выставку дополняют револьвер системы «Нагана-Смирнского», а также пистолет Макарова, который пришел на смену ТТ. Посетителям представлен экспериментальный образец ПМ 1949 года, выпущенный еще до серийного производства. Также среди экспонатов — амуниция, образцы патронов, брошюра и плакат, посвященные обращению с ТТ и его устройству.

Гости увидят и редкие архивные фотографии конструктора-оружейника Федора Токарева. В экспозицию вошли снимки из самодельного фотоальбома, посвященного конструкторам-оружейникам Токареву Ф.В. и Токареву Н.Ф. – в нем размещены кадры известного оружейника начиная со времен Российской империи и до 1960-х годов. Этот уникальный альбом был передан в дар Музею Победы главным конструктором Тульского завода № 66 Анатолием Троненковым.