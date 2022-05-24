В рамках международного книжного фестиваля «Красная площадь» пройдет концерт «Евгений Евтушенко о мире, войне и любви», организованный АНО ВО «Институт современного искусства» в рамках реализации грантов Президентского фонда культурных инициатив. Специально на празднование юбилея поэта приедет его вдова – Мария Владимировна Евтушенко (Новикова).

Концертная программа посвящена 90-летию Евгения Евтушенко – поэта, который превратил стихотворение в поступок, сумел показать особое место русской литературы в истории своей страны («Поэт в России больше, чем поэт»). Во время концерта прозвучат произведения, затрагивающие вечные темы истории человечества, которые тревожат каждого: любовь, война и мир. Специально к юбилею поэта некоторые стихи были положены на музыку композитором Лорой Квинт, заслуженным деятелем искусства РФ. Часть композиций будет исполнена впервые.

В концертной программе примут участие звезды театра, кино, эстрады: народный артист РФ Сергей Безруков, художественный руководитель Московского губернского театра; народная артистка РФ Надежда Бабкина и ансамбль «РУССКАЯ ПЕСНЯ»; народный артист РФ Дмитрий Певцов, депутат Государственной Думы Федерального собрания РФ; арт-группа «ХОР ТУРЕЦКОГО»; группа «Мураками»; народный артист РФ Михаил Турецкий; народный артист РФ Дмитрий Харатьян; народный артист РФ Иван Агапов; народная артистка РФ Наталья Баннова; народный артист РФ Валерий Шейман; заслуженный артист РФ Сергей Маховиков; заслуженная артистка РФ Ольга Кормухина; заслуженный артист РФ Владимир Скворцов; певица, поэтесса, лауреат Международных конкурсов Ирина Дубцова; лауреат международных конкурсов Сергей Волчков и Православный хор инженерных войск ВС РФ. Режиссером мероприятия выступит продюсер Сергей Винников, профессор Института современного искусства.

Концерт состоится 3 июня 2022 года в 20:30 на Красной площади в Москве.

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