В Калуге открылся юбилейный XXV фестиваль «Мир гитары»

С 23 по 27 мая 2022 года в Калуге проходит юбилейный XXV международный музыкальный фестиваль «Мир Гитары». Один из крупнейших гитарных форумов мира в течение пяти дней традиционно представит самые разные музыкальные жанры, объединив на сцене выдающихся музыкантов из России и 10 дружественных стран.

На открытии фестиваля в совместном проекте «Viva La Rock», под аккомпанемент оркестра «Русская Филармония» выступили выдающийся аргентинский пианист Марио Пармисано, самый титулованный отечественный гитарист Роман Мирошниченко и всемирно известный бас-гитарист мексиканского происхождения, экс-участник групп Whitesnake и Thin Lizzy Марко Мендоза. Специальным гостем вечера стал заслуженный артист РФ, известный рок-музыкант и популярный телеведущий Евгений Маргулис.

Также среди участников фестиваля международный проект «Fusion Holiday», московский камерный оркестр Musica Viva, калужский молодежный симфонический оркестр им. С. Т. Рихтера, группа «Flamencura», проект Артура Газарова «Sambateria» при участии бразильского гитариста Жоандера Сантоса, гитарный квартет имени Фраучи, а также талантливые музыканты из Армении, Беларуси, Греции, Казахстана, Кубы, Молдовы и Российской Федерации. Кстати, фестиваль «Мир Гитары» будет юбилейным во всех смыслах. Его постоянный участник и руководитель международных проектов Роман Мирошниченко в этом году отмечает 45-летие.

«Мир гитары» — уникальное явление в культурной жизни России и один из крупнейших гитарных фестивалей в мире. В 2018 году фестиваль был включен в Национальный календарь событий РФ. За 25 лет «Мир гитары» представил российским поклонникам гитарной музыки широкую палитру ярких имен культовых российских и зарубежных исполнителей: Пако Де Лусия, Стив Вай, Джон Маклафлин, Эл Ди Меола, Ларри Кориэлл и многие другие. Фестиваль проходит при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств.

Официальный сайт фестиваля: https://guitarworld-kaluga.ru .

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