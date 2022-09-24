Евгений Пономарев: «На фестивале «Сотоварищи» мы хотим посмотреть «новую драматургию»»

На V Всероссийском театральном фестивале «Сотоварищи» состоялся конкурсный показ спектакля «Собаки» Тобольского драматического театра имени П. П. Ершова по повести Константина Сергиенко «До свидания, овраг». Директор Тобольского драматического театра имени П. П. Ершова Евгений Пономарев в эксклюзивном интервью Международному пресс-центру отметил, что тоболяки уже в третий раз принимают участие в «Сотоварищах».

«С фестивалем «Сотоварищи» у нас, что называется, по любви. Будем говорить честно: города Тара и Тобольск связывает очень многое. С Северным драматическим театром сложилась душевная дружба, поэтому мы сюда всегда с удовольствием приезжаем, когда нас приглашают», − рассказал Евгений Пономарев.

По словам руководителя Тобольской драмы внимание театра к произведению, пик популярности которого пришелся на 1980-1990-е годы неслучайно. «Наш спектакль совершенно не о собаках, а о людях. Нам кажется, что мы высказываем там достаточно внятные мысли, которые молодым людям будет не лишним услышать, и быть может, это поможет им что-то для себя понять. Темы ведь никуда не исчезают. Темы брошенных, оставленных и ищущих себя в жизни людей − это практически классические сюжеты», − заявил директор Тобольского драматического театра имени П. П. Ершова в эксклюзивном интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа.

«Мы приверженцы русского психологического театра, поэтому крайне редко можем что-то найти в современной драматургии, что могло отвечать нашим запросам. У нас много и советской драматургии, и классической. Не готов много говорить про современную драматургию, но её нехватка для театров ощутима. На «Сотоварищах», например, мы хотим посмотреть «новую драматургию» − спектакль «Я танцую как дебил» от Челябинского драматического «Молодёжного театра» и «Мальчик мой» от Северного драмтеатра, который поставлен по итогам конкурса современной драматургии «Своя территория». Многое слышал про этот конкурс и любопытно посмотреть, что там в итоге «случилось», − отметил Евгений Пономарев.

Международный пресс-центр МКР-Медиа выступает информационным партнёром V Всероссийского театрального фестиваля «Сотоварищи».

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