Общество «Знание» поможет школьникам и студентам поставить спектакль по лучшей просветительской пьесе

Российское общество «Знание» разработает онлайн-инструкцию для постановки спектакля «Трудный экзамен» по просветительской пьесе победителя конкурса «Знание.Театр». В ноябре онлайн-инструкция станет доступна на официальном сайте проекта. Информационным партнером выступает информационно-коммуникационная платформа Сферум.

Спектакль, созданный профессиональной труппой известных актеров под руководством лауреата премии «Золотая маска», преподавателя Школы-студии МХАТ и режиссера театра «Практика» Юрия Квятковского, будет рекомендован к постановке в учебных заведениях страны. Методические материалы помогут школьным и студенческим театральным студиям самостоятельно поставить пьесу на своих площадках.

«Онлайн-инструкция, которую мы готовим, представляет собой всеобъемлющее руководство по работе над спектаклем. Она позволит не только понять процесс постановки, но и узнать профессиональные секреты. Уверен, личный опыт работы над спектаклем вызовет живой интерес к театральному искусству в школьной и студенческой среде. И, конечно, даст возможность прожить вместе с главным героем постановки жизненные ситуации и сделать определенные выводы», – отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

В создании онлайн-инструкции принимает участие творческая команда проекта «Знание.Театр», в том числе актер, шоумен и телеведущий Михаил Башкатов, восходящая звезда российского кино Марк Эйдельштейн и лауреат премии «Ника» Дарья Екамасова. Детальная онлайн-инструкция будет содержать видеоурок по созданию спектакля, подробную информацию об этапах постановки, задачах режиссера, костюмера, гримера и представителей других театральных профессий. Непосредственные создатели спектакля расскажут о самых интересных и сложных моментах в своей работе, а также о том, как выходить из нестандартных ситуаций.

«Мы сейчас создаем уникальную инструкцию, благодаря которой театральные коллективы любого уровня подготовки будут иметь возможность самостоятельно поставить спектакль «Трудный экзамен» на своих площадках. Школьники и студенты нашей страны смогут попробовать себя в роли режиссера, актера, костюмера или любого другого представителя театральной профессии. В методических рекомендациях мы стараемся объединить атмосферу доброжелательного и чуткого менторства со свободой творческого самовыражения, как одной из составляющих любой театральной постановки», – говорит режиссер проекта «Знание.Театр» Юрий Квятковский.

Всероссийский конкурс «Знание.Театр» на лучшую просветительскую пьесу для молодежи проводился с 18 апреля по 30 мая 2022 года. Было подано 420 работ из 68 регионов России. В середине июня Российское общество «Знание» и экспертное жюри выбрали лучшее произведение. Победителем стала пьеса «Трудный экзамен» 29-летней Гульнары Искалиевой из Астрахани. Девушка работает главным специалистом службы электрических режимов в Астраханском региональном диспетчерском управлении системного оператора единой энергетической системы, а в свободное время занимается литературой и театром.

Проект «Знание.Театр» проводится Российским обществом «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства культуры РФ, а также Министерства науки и высшего образования РФ. Партнером Проекта выступает театр «Практика».

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