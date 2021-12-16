Еврейский музей провел пресс-конференцию, посвященную выставке «Под знаком экспрессионизма. Выбор Герварта Вальдена»

Еврейский музей и центр толерантности провел пресс-конференцию, посвященную выставке «Под знаком экспрессионизма. Выбор Герварта Вальдена». Задача этого проекта — воссоздать кураторский почерк знаменитого исследователя авангарда, благодаря которому термин «экспрессионизм» в полной мере вошел в историю искусства ХХ века. Для работы над выставкой создана кураторская группа из российских и зарубежных специалистов; научные исследования в рамках проекта проходят при поддержке компании «Северсталь». Открытие экспозиции запланировано на осень 2023 года — год 110-столетия первого немецкого «Осеннего салона», организованного Вальденом.

Кристина Краснянская:

– Выставка «Выбор Герварта Вальдена» представит произведения всемирно известных художников — Василия Кандинского, Владимира Явленского, Франца Марка, Жоржа Брака, Оскара Кокошки и других. Герварт Вальден — куратор, галерист и коллекционер, один из главных популяризаторов новейших художественных течений начала ХХ века. Взгляд и пример Герварта Вальдена не потерял актуальности до сих пор.

Главный куратор Еврейского музея Данила Булатов рассказал о том, что Герварта Вальдена можно по праву считать отцом модернизма:

– Именно ему удалось открыть огромное количество имен и сформировать первые выставки экспрессионизма, и мы намерены воссоздать этот художественный контекст, хотя будет непросто: нам придется искать и находить отдельные предметы из его коллекции, осевшие в разных собраниях по всей Европе, реконструировать тот мир, которому посвящал себя Вальден.

Кроме того, Данила Булатов подчеркнул, что выставка «Под знаком экспрессионизма. Выбор Герварта Вальдена» откроет это имя не только для российской публики, но и международной аудитории: к работе над проектом привлечены иностранные специалисты, а сам его контекст позволит Еврейскому музею заявить о себе за рубежом как об авторитетной исследовательской институции.

О способности Вальдена тонко улавливать сигналы будущего, благодаря которой он смог выступить в роли куратора нового искусства, рассказала и организатор международных выставок, сокуратор проекта Зинаида Бонами:

– Своей главной стратегией Вальден избрал широкую выставочную деятельность, что явилось новацией для того времени. Он предпочитал так называемые сборные выставки, умело соединяя в одном пространстве произведения мастеров, принадлежавших к различным художественным группам и течениям. Таким образом, идентичность экспрессионизма — в качестве интернационального движения — была сформирована им из сочетания различных «измов»: кубизма, футуризма, символизма, фовизма и других.

Зинаида Бонами также отметила, что отдельной важной темой проекта станет связь Герварта Вальдена с Россией. Он испытывал неподдельный интерес к русской культуре и русским художникам, которых относил к основоположникам модернизма. Последние годы своей жизни ему суждено было прожить в СССР, где он трагически погиб в октябре 1941 года после ареста. Однако еще до эмиграции он открыл для западной публики творчество Василия Кандинского, Марка Шагала, Михаила Ларионова, Александра Архипенко, Наталии Гончаровой, Марианны Верёвкиной, Александры Экстер и других мастеров из России.

Советник генерального директора по устойчивому развитию компании «Северсталь» Наталья Поппель сделала акцент на происходящем сегодня пересмотре ценностей и его влиянии на общество в условиях пандемии:

– Людям необходимо иметь доступ к культуре — это важная часть запроса на повышение качества жизни, достижение которого активно поддерживает «Северсталь». Выставка в Еврейском музее позволит совместить большое количество смыслов: сохранение культурного наследия, обращение к памяти выдающихся людей, значимость кураторской работы и выставочной деятельности. Глобальная направленность выставки о Герварте Вальдене поддержит репутацию России и в очередной раз обратит внимание мирового сообщества на огромную роль русского авангарда в истории мирового искусства. «Северсталь» работает с партнерами из 70-ти стран мира, участвует в международной повестке, способствующей выстраиванию деловых и культурных международных отношений. Мы уверены, что проект Еврейского музея станет серьезным событием в культурной жизни как в России, так и в международном формате.

Кристина Краснянская, в свою очередь, подчеркнула важную роль бизнеса в организации выставок: на сегодняшний день ни один масштабный международный выставочный музейный проект, предполагающий привоз предметов искусства из собраний зарубежных музеев, невозможно осуществить без спонсорской и партнерской поддержки. Отдельно Кристина Краснянская отметила вклад компании «Северсталь» в обширные научные и творческие исследования в рамках готовящейся выставки.

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