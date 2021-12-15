Центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ – обладатель премии «Путеводная звезда-2021»

Крупнейший в стране космический музейный комплекс — Центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ — стал одним из обладателей премии «Путеводная звезда-2021». Он победил в номинации «Московское гостеприимство: музеи» в рамках голосования, которое проводилось на сайте проекта «Активный гражданин».

Согласно данным сайта «Активный гражданин», более 45,5 тыс. (23%) проголосовавших из почти 200 тыс. человек, отвечая на вопрос какой из столичных музеев достоин премии «Путеводная звезда» в номинации «Московское гостеприимство: музеи», выбрали центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ.

Второе место (18% голосов) занял «Музейный город ВДНХ». Это уникальный комплекс сконцентрированных на одной территории музеев и выставок различной тематики для гостей любых возрастов и интересов. В состав комплекса входят: Музей ВДНХ, центр «Космонавтика и авиация», Центр славянской письменности «Слово», интерактивный музейный комплекс «Буран», павильон «Рабочий и колхозница», павильон № 13 «Музей Востока», павильон №36 «Музей кино», павильон №57 «Россия — моя история», павильон «Макет Москвы», павильон №67 «Карелия», павильон №26 «Музей транспорта Москвы», павильон №25 «Музей «Нефть», павильон №16 «Музей кукол», павильоны 53 и 54 (Музей Гаража особого назначения ФСО России), Дом музеев.

В числе номинантов премии были также павильон №26 ВДНХ «Музей транспорта Москвы», (номинация «Московские впечатления: выставки и музеи»), Музей Гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ (номинация «Московское гостеприимство: новая точка притяжения»), павильон № 25 «Нефть» на ВДНХ (номинация «Московские впечатления: экскурсии, развлечения»).

«Путеводная звезда» — высшая награда для всех, кто создает и развивает сервисы и увлекательные проекты в сфере гостеприимства. За победу в 18 номинациях в этом году борются столичные отели, рестораны, туроператоры, музеи, экскурсионные проекты, онлайн-проекты и туристические сервисы. Лучших из лучших выбирают участники проекта «Активный гражданин». Голосование пройдет в четырех частях. Победителей первой части уже определили.

Центр «Космонавтика и авиация» также получил грамоту Федерации космонавтики России. Коллектив центра получил эту награду за активную просветительскую работу, популяризацию истории и достижений отечественной космонавтики, а также за содействие Федерации космонавтики России в выполнении ее уставных задач.

Ранее центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ стал одним из победителей городского смотра-конкурса «Город для всех» 2021 года. Коллектив Департамента музейно-выставочной, образовательной и экскурсионной деятельности Выставки получил диплом от правительства Москвы в номинации «Организация, создавшая лучшие условия доступности инвалидам и иным маломобильным гражданам к объекту туристского показа и оказываемых на нем услугах».

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