Музей Победы приглашает на новогодние концерты

В преддверии Нового года Музей Победы подготовил праздничную музыкальную программу на выходные 18 и 19 декабря. Посетители смогут посмотреть концерты бесплатно.

18 декабря в 12.00 в Зале Жуков стартует V Российский фестиваль-конкурс детского и молодежного творчества «Новогодняя метелица». В программе примут участие более 200 юных жителей Москвы и Подмосковья. Школьники от 7 до 17 лет покажут свое мастерство в вокале, хореографии и владении музыкальными инструментами.

В 15.00 в Зале Конев в рамках фестиваля «Журавли Победы» выступят победители Международного проекта «ВСЕ СЮДА!». Ребята исполнят произведения советских и современных авторов о Родине, любви и дружбе. Со сцены прозвучат песни «Огромное небо», «Журавленок», «Катюша», отрывки из произведений Александра Твардовского и Даниила Хармса. Юные артисты приехали из Красноярска, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области

В 17.00 в Зале Полководцев состоится концерт «Новогодняя рапсодия» в рамках фестиваля «Журавли Победы». В нем примут участие преподаватели и учащиеся духового отдела Детской музыкальной школы им. Н. С. Голованова. Гости музея смогут насладиться звучанием ансамбля флейт, саксофонов, фортепиано и арфы.

19 декабря в 12.30 в Зале Полководцев пройдет концерт Камерного хора Московской консерватории, который исполнит произведения, посвящённые военному времени. Солистами выступят лауреаты Международных конкурсов Мария Челмакина и Тарас Ясенков.

В 15.10 в Зале Полководцев на сцену выйдут воспитанники Хорового училища имени А.В. Свешникова при Академии хорового искусства имени В.С. Попова. Гости музея услышат известные и любимые песни о Родине, дружбе и любви.

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