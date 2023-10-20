Актеры сериала и его создатели пришли на встречу с фанатами проекта, поблагодарили зрителей за любовь и внимание к сериалу

Онлайн-кинотеатр PREMIER представил финальный сезон сериала «Реальные пацаны» в «Депо. Москва». Специальный показ посетили сотни фанатов комедийного сериала, которые на протяжении 13 лет следили за судьбой его героев.

На показе актеры Валентина Мазунина, Максим Тихонов, Игорь Ознобихин, Анастасия Плоскова и Мария Скорницкая ответили на вопросы зрителей, поделились автографами и сделали фото с фанатами проекта. На встрече звезды сериала «Реальные пацаны» поблагодарили зрителей за любовь к сериалу, внимание и высокие оценки.

Сериал «Реальные пацаны» выходит в России с 2010 года. Ситком регулярно оказывался в топе рейтингов по количеству зрителей. В 2023 году онлайн-кинотеатр PREMIER отмечал, что «Реальные пацаны» всегда входили в тройку самых просматриваемых проектов во всех регионах России.

В новом сезоне главный герой Колян получит дом в наследство от бабушки и переедет в деревню Наумовка. В сериал вернутся каноничные герои и завершатся основные сюжетные линии. В ситкоме появятся все девушки неуклюжего полицейского Базанова и хорошо всем знакомый Антоха — лучший друг Коляна, ушедший из проекта в 7 сезоне.

К своим ролям в финальном сезоне «Реальных пацанов» вернутся: Николай Наумов, Владимир Селиванов, Антон Богданов, Станислав Тляшев, Зоя Бербер, Марина Федункив, Мария Скорницкая, Валентина Мазунина, Армен Бежанян, Игорь Ознобихин, Алексей Базанов, Максим Тихонов, Сергей Ершов, Анастасия Плоскова и другие.

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