В столичном кинотеатре «Иллюзион» состоялось закрытие III Московского Курдского Кинофестиваля. В номинации «Лучший игровой короткометражный фильм» победила картина «Неслыханное», в номинации «Лучший документальный короткометражный фильм» — лента «Горы: женское повествование», «Лучшим документальным полнометражным фильмом» жюри признали «Память», «Лучшим художественным полнометражным фильмом» — «Дыра в стене».

На церемонии закрытия присутствовали представители фильмов, участвующих в фестивале, а также члены жюри и представители российской киноиндустрии: член жюри конкурса короткого художественного метра Амир Голами, музыкант и режиссер фильма «Танбур» Фарид Эльхами, режиссер фильма «Неслыханное» Рамазан Килич, режиссер фильма «Горы: женское повествование» Махмудпур Ребвар, режиссер ленты «Память» Вейси Алтай, режиссер фильма закрытия «5 Килограммов Грецких Орехов» Бехруз Гобади, актер Нури Сейедмохамади и актриса Тагизаде Фатемех, режиссер и сценарист Дмитрий Киселев, председатель жюри продюсер Екатерина Филиппова, актриса Ксения Суркова, художник Татьяна Вафина и др.

Ведущим церемонии закрытия выступил актер театра и кино Дмитрий Сердюк. В этом году в спектре фестиваля был Иран и Восточный (Иранский ) Курдистан с его богатой историей и традициями. Фильмы из этого региона отражают многообразие этнической принадлежности и географической просторности курдского народа.

В конкурс игрового кино входили 5 полнометражных картин, в конкурс документального — 7, а в короткометражной секции было 27 художественных и документальных лент.

Ведущий напомнил, что приз фестиваля называется «Золотое солнце». Это хрустальная стела, на которой выгравирован диск с 21 лучом. Именно солнце является древним религиозным и культурным символом курдов. Эмблема солнца находится в центре флага Курдистана. Солнце — символ созидательной энергии, верховное божество и воплощение его всепроникающей власти.

В рамках фестиваля были организованы «Ночь курдского кино», где все фильмы были показаны на языке оригинала с русскими субтитрами, а также выставка «Курды: традиции и современность», показывающая актуальное курдское искусство, которая продлится до 21 октября.

В состав жюри, которое выбирало лучший игровой короткометражный фильм, входили иранский режиссер, писатель и кинокритик Амир Голами и иракская актриса театра и кино Чрика Мохаммад Али. Его возглавлял актер, режиссер, писатель и журналист из Дохука (Иракский Курдистан) Ибрагим Селман, снявший около 80 короткометражных фильмов.

В номинации «Лучший игровой короткометражный фильм» победил фильм «Неслыханное» (режиссер Рамазан Килич). Награду вручал Амир Голами.

Рамазан Килич признался, что очень рад этой награде. Он поблагодарил жюри за их выбор, а также всех организаторов фестиваля.

Короткометражный документальный конкурс оценивали режиссер и сценарист Кейван Фахими, являющийся председателем совета директоров иранского Института искусства и культуры, а также родившаяся в Дамаске немецкий режиссер и продюсер Несрин Абдин. Председателем жюри был режиссер и сценарист Ребера Доски из Дохука.

«Лучшим документальным короткометражным фильмом» был признан «Горы: женское повествование» (режиссер Ребвар Махмудпур). Награду режиссеру вручал Бехруз Гобади.

Ребвар Махмудпур поделился, что для него особо ценно сегодня получить этот приз, так как 4 месяца назад он потерял мать и находился в трауре. И сейчас эта награда многое для него значит.

Совладелица галереи современного искусства «Триптих» Виктория Шишкова также вручила отдельный приз — специальное упоминание жюри «За увлекательное повествование, исследующее темы личностного роста, преодоление границ и стремление к мечтам» — фильму «Последние пять минут» (режиссер Шахрам Маслахи).

В жюри полнометражного документального конкурса входили актер, режиссер и продюсер Дэнни Дарел, сыгравший во многих известных фильмах, режиссер и продюсер Хави Ибрагим. Председательствовала в жюри иранский режиссер Шилан Саади, которая является членом Иранской ассоциации кинематографистов-документалистов и обладателем множества наград.

В номинации «Лучший документальный фильм» победителем была признана лента «Память» (режиссер Вейси Алтай) о поисках останков жертв преследований и пыток в 90-е годы в Курдистане. Награду вручал член жюри игрового конкурса режиссер Дмитрий Киселев, который отметил, что благодаря фестивалю он узнал очень многое о курдской культуре и выразил благодарность за приглашение принять в нем участие.

Режиссер Вейси Алтай заявил, что посвятил свою картину народу, борющемуся за освобождение Курдистана.

Начальник управления международного сотрудничества Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского Маргарита Каратыгина вручила отдельный приз — специальное упоминание жюри «За разностороннее повествование о забытой части курдов-алевитов Курдистана, раскрывающее мастерство игры на танбуре и глубоко укорененное верование Ярасан», — фильму «Танбур» режиссера Фарида Эльхами.

Маргарита Каратыгина особо отметила, что вклад Фарида Эльхами и его фильма в мировую культуру бесценен, он посвящен традиции, которая является источником жизни. Сам Фарид Эльхами поблагодарил жюри и организаторов и сказал, что посвящает свою награду любви и красоте, а также всем влюбленным и любящим жизнь.

Также отдельный приз — Специальное упоминание жюри «За любовь к своим героям и создание мира магического реализма» — был вручен фильму «Пиребок» (режиссер Лютфи Ирдем). Его вручала актриса Тагизаде Фатемех. Награду получал сыгравший в фильме главную роль Нуруллах Кая.

В жюри, которое выбирало лучший художественный фильм, входили российский режиссер и сценарист Дмитрий Киселев, актриса театра и кино Юлия Хлынина, а председателем жюри была генеральный продюсер кинокомпании Пан-Атлантик Студио, член Европейской киноакадемии и Европейской Ассоциации продюсеров Екатерина Филиппова.

«Лучшим художественным фильмом» стала картина «Дыра в стене» (режиссер Билал Коркут) о сумевшем погрузиться в мир поэзии Курдистана американском курдологе. Награду вручала председатель жюри Екатерина Филиппова. «Все национальное — кинематограф, музыка, живопись, — за этим стоит огромный пласт культуры, это нечто особенное. Это пласт энергии. Спасибо за возможность увидеть прекрасные курдские фильмы», — отметила она.

К сожалению, Билал Коркут, который присутствовал на фестивале и лично представлял свой фильм, был вынужден уехать на другой смотр в Нью-Йорк, поэтому, получала приз его ассистент Рожда Орала.

В завершение фестиваля его директор Инна Теджоева поблагодарила всех кинематографистов, подавших свои фильмы в конкурс, тех, кто приехал представить их лично, зрителей, которые ходили в кино и делились своими впечатлениями, она выразила благодарность жюри за их труд и вовлеченность, а также поблагодарила всех партнеров фестиваля.

«И самое главное – это то, что нам удалось сделать еще один шаг в продвижении курдской культуры. И я очень надеюсь, фестиваль будет расти и развиваться, и все больше людей будут его поддерживать, и все больше людей познакомятся с нашей прекрасной культурой и очень непростой историей», — указала она.

Инна Теджоева также объявила, что с этого года вручается новая награда — «За вклад в курдский кинематограф». И в этот раз она присуждается Фариду Эльхами.

Президент Международного Московского Курдского Кинофестиваля Керем Гердензери официально объявил III Московский Курдский Кинофестиваль закрытым и пригласил всех принять участие в смотре в следующем году.

Фестиваль закрывал фильм ирано-курдского режиссера «5 Килограммов Грецких Орехов». Картину представили режиссер Бехруз Гобади, актер Нури Сейедмохамади и актриса Тагизаде Фатемех.

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