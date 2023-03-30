Музыкальный блокбастер «Рождение легенд» от студии, подарившей миру «Волка с Уолл-стрит» выходит в российский прокат

В мае в кинотеатрах страны стартуют показы долгожданного фильма Тимоти Богарта «Рождение легенд». Это история успеха отца Тимоти, Нила Богарта, основателя звукозаписывающего лейбла Casablanca Records, который открыл миру самых ярких исполнителей 1970-х годов: Kiss, Донну Саммер, Village People, Шер, Parliament и многих других. В касте — Джереми Джордан, Уиз Халифа, Джейсон Айзекс, Джейсон Дэруло, Глэдис Найт, Донна Саммер, Рон Айсли и другие.

«Рождение легенд» — настоящее погружение в музыкальную эпоху; это уникальная возможность увидеть на большом экране с отличным звуком живой концерт легендарных исполнителей: Ohio Players, Kiss, Parliament, Братья Айзли и др.

Что делать, если ты начинающий продюсер, и все, что у тебя есть – большие долги и несколько неизвестных музыкантов? Открыть свой лейбл! Бросить вызов условностям, рискнуть всем и перевернуть мир шоу-бизнеса с ног на голову. История рождения легендарной звукозаписывающей компании, которая навсегда изменила мир музыки.

Роль Нила Богарта в фильме исполняет герой Бродвея Джереми Джордан, а в актерском составе — как звездные Уиз Халифа, Джейсон Айзекс, Джейсон Дэруло, так и известные музыкальные исполнители (Глэдис Найт, Донна Саммер, Рон Айсли и Джордж Клинтон), а также комики (Себастьян Манискалько, Джей Фароа и Крис Редд).

Премьера фильма, а также тематическая вечеринка с участием звезд фильма с успехом прошли на Каннском кинофестивале в 2022 году.

Тимоти Скотт Богарт, режиссер: «Нил Богарт был моим отцом, и этот фильм – послание, исполненное любви к нему и к музыкальным исполнителям, которых он помог открыть миру. Он родился Нилом Богатцем в бедной семье в Бруклине, где строил свои мечты и планы, чтобы оставить свой след в мировой культуре. У меня ушло на это больше двадцати лет, но я наконец-то могу рассказать невероятную историю о том, как после скромных попыток он определил развитие музыки для целого поколения, в конечном счете став пророком во главе легендарной Casablanca Records».

«Каждая из историй, рассказанных в фильме, пережита мной. Люди, которые были частью моей жизни в юности, теперь стали живым сердцем этой истории. Да, я сын своего отца, рассказывающий историю своего отца, который был сыном своего отца, но эмоциональная нагрузка этого фильма не в наших с ним отношениях, а в уважении и удивлении, которые я испытываю по поводу этого периода в истории музыки».

Донна Саммер, певица, исполнительница одной из ролей в фильме: «Я не знаю, как я это пережила, и я не знаю, готова ли я это повторить ... но это было величайшее время в моей жизни».

«Рождение легенд» — в кинотеатрах с 25 мая.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.