Феномен творческого успеха КЦ «Салют» – это два крупнейших Международных фестиваля подряд

Начало апреля 2021 года ознаменуется VI Международным фестивалем-конкурсом цыганской культуры «За цыганской звездой». Он состоится 3 апреля 2021 года. Вход на фестивальные площадки свободныйс 9.00 до 22.00.
На большой сцене КЦ «Салют» в течение всего дня будет проходить конкурс исполнителей танца. Здесь можно будет увидеть как сольные выступления, так и большие групповые номера. Зажигательная музыка, звонкая дробь каблучков и кружение пышных, обористых юбок не оставят равнодушным ни одного зрителя. Тонкие ценители цыганской культуры смогут насладиться и трепетной венгеркой, и задорной таборной пляской, а также оценить мастерство в сложных номерах цыганского каскада, где артисты будут не только танцевать, но и петь всем известные песни и романсы.
Не успеет стихнуть эхо цыганских аккордов, как на фасаде Культурного центра «Салют» взметнется флаг Индии, символизируя открытие II-го Международного фестиваля исполнителей индийского танца «Натараджа». Посетить мероприятие можно 17 апреля 2021 г. с 9.00 до 22.00.
Преемственность двух культурных событий неслучайна, так как является еще одним подтверждением исторической взаимосвязи этих народов.
«Натараджа» соберет на своей площадке множество гостей, в том числе из-за рубежа. Ведущие исполнители индийских танцев встретятся, чтобы удивить зрителей и побороться за звание лучшего. Участники фестиваля представят свое мастерство в классическом танце, народных танцах различных штатов, а также в эстрадных номерах в стиле Болливуд. Конкурсная программа рассчитана на несколько часов.
На Гала-концерте зрители смогут увидеть номера, пронизанные красотой и изяществом индийского танца, насладиться мастерством исполнителей, почувствовать глубину передачи чувств и эмоций, без которых индийский танец – не танец. Не спроста считается, что индийский танец – это не просто согласованные и ритмичные движения под музыку, а некий рассказ, облаченный в пластическую форму.
В программы фестивалей «За цыганской звездой» и «Натараджа» войдут различные мастер-классы, фотовыставка, бесплатная фотозона, где любой желающий может сделать фотографии себя и своих близких в уникальном интерьере. Не исключена и дегустация индийской кухни.
Эти заметные культурные события станут возможны благодаря усилиям организатора — Центра изучения восточной культуры «Амрита» — и администрации КЦ «Салют», которая всегда оказывает поддержку инициаторам фестивалей.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.