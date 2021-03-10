Феномен творческого успеха КЦ «Салют» – это два крупнейших Международных фестиваля подряд

Нача­ло апре­ля 2021 года озна­ме­ну­ет­ся VI Меж­ду­на­род­ным фести­ва­лем-кон­кур­сом цыган­ской куль­ту­ры «За цыган­ской звез­дой». Он состо­ит­ся 3 апре­ля 2021 года. Вход на фести­валь­ные пло­щад­ки сво­бод­ныйс 9.00 до 22.00.

На боль­шой сцене КЦ «Салют» в тече­ние все­го дня будет про­хо­дить кон­курс испол­ни­те­лей тан­ца. Здесь мож­но будет уви­деть как соль­ные выступ­ле­ния, так и боль­шие груп­по­вые номе­ра. Зажи­га­тель­ная музы­ка, звон­кая дробь каб­луч­ков и кру­же­ние пыш­ных, обо­ри­стых юбок не оста­вят рав­но­душ­ным ни одно­го зри­те­ля. Тон­кие цени­те­ли цыган­ской куль­ту­ры смо­гут насла­дить­ся и тре­пет­ной вен­гер­кой, и задор­ной табор­ной пляс­кой, а так­же оце­нить мастер­ство в слож­ных номе­рах цыган­ско­го кас­ка­да, где арти­сты будут не толь­ко тан­це­вать, но и петь всем извест­ные пес­ни и романсы.

Не успе­ет стих­нуть эхо цыган­ских аккор­дов, как на фаса­де Куль­тур­но­го цен­тра «Салют» взмет­нет­ся флаг Индии, сим­во­ли­зи­руя откры­тие II-го Меж­ду­на­род­но­го фести­ва­ля испол­ни­те­лей индий­ско­го тан­ца «Ната­ра­джа». Посе­тить меро­при­я­тие мож­но 17 апре­ля 2021 г. с 9.00 до 22.00.

Пре­ем­ствен­ность двух куль­тур­ных собы­тий неслу­чай­на, так как явля­ет­ся еще одним под­твер­жде­ни­ем исто­ри­че­ской вза­и­мо­свя­зи этих народов.

«Ната­ра­джа» собе­рет на сво­ей пло­щад­ке мно­же­ство гостей, в том чис­ле из-за рубе­жа. Веду­щие испол­ни­те­ли индий­ских тан­цев встре­тят­ся, что­бы уди­вить зри­те­лей и побо­роть­ся за зва­ние луч­ше­го. Участ­ни­ки фести­ва­ля пред­ста­вят свое мастер­ство в клас­си­че­ском тан­це, народ­ных тан­цах раз­лич­ных шта­тов, а так­же в эст­рад­ных номе­рах в сти­ле Бол­ли­вуд. Кон­курс­ная про­грам­ма рас­счи­та­на на несколь­ко часов.

На Гала-кон­цер­те зри­те­ли смо­гут уви­деть номе­ра, про­ни­зан­ные кра­со­той и изя­ще­ством индий­ско­го тан­ца, насла­дить­ся мастер­ством испол­ни­те­лей, почув­ство­вать глу­би­ну пере­да­чи чувств и эмо­ций, без кото­рых индий­ский танец – не танец. Не спро­ста счи­та­ет­ся, что индий­ский танец – это не про­сто согла­со­ван­ные и рит­мич­ные дви­же­ния под музы­ку, а некий рас­сказ, обла­чен­ный в пла­сти­че­скую форму.

В про­грам­мы фести­ва­лей «За цыган­ской звез­дой» и «Ната­ра­джа» вой­дут раз­лич­ные мастер-клас­сы, фото­вы­став­ка, бес­плат­ная фото­зо­на, где любой жела­ю­щий может сде­лать фото­гра­фии себя и сво­их близ­ких в уни­каль­ном инте­рье­ре. Не исклю­че­на и дегу­ста­ция индий­ской кухни.

Эти замет­ные куль­тур­ные собы­тия ста­нут воз­мож­ны бла­го­да­ря уси­ли­ям орга­ни­за­то­ра — Цен­тра изу­че­ния восточ­ной куль­ту­ры «Амри­та» — и адми­ни­стра­ции КЦ «Салют», кото­рая все­гда ока­зы­ва­ет под­держ­ку ини­ци­а­то­рам фестивалей.

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