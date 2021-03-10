Галерея ILONA‑K artspace открывает масштабный образовательный выставочный проект «DREAM CATCHERS / СЛЕДУЯ МЕЧТЕ»

Галерея ILONA‑K artspace 15 марта 2021 года открывает масштабный образовательный выставочный проект «DREAM CATCHERS / СЛЕДУЯ МЕЧТЕ», который объединит художественные произведения из двух частных коллекций. На втором этаже Mercury Tower будут представлены работы из собрания мецената, президента Stella Art Foundation Стеллы Кесаевой, а на 40‑м — бизнесмена и международного инвестора Вячеслава Пивоварова.
Тишк Барзанджи. Странный фрукт, 2019. Пигментная печать, 64х47 см. 3/30
Тишк Барзанджи. Призрачная надежда, 2019. Пигментная печать, 64х47 см. 14/30
Тишк Барзанджи. Фиолетовый лебедь, 2019. Пигментная печать, 64 х 47 см. 6/30
Илона Кесаева, основатель и владелица Галереи, подчеркнула, что этот проект станет знаковым не только для недавно открывшегося выставочного пространства, но и для нее лично: «Я рада показать данный проект, который представляется мне особенно актуальным. С одной стороны, я демонстрирую коллекции близких мне людей. Это небольшая, но яркая часть собрания моей мамы Стеллы Кесаевой, насчитывающего около 1500 работ известных российских и западных художников, а также коллекция моего мужа Вячеслава Пивоварова, который, получив образование в Стэнфорде и прожив большую часть жизни в Европе и США, стал настоящим ценителем западного современного искусства. Во многом благодаря их влиянию я решила открыть собственную галерею, и выставка в ILONA‑K artspace нацелена на продвижение идеи коллекционирования, а также подчеркивает роль коллекционера в современном художественном мире».
Анатолий Осмоловский. Путешествие в страну Бробдингнегов (Маяковский / Осмоловский). 1993/2003. Документация перформанса. Черно-белая фотография, накатанная на дибонд. Фото: Игорь Мухин. 200х150 см. Собрание Stella Art Foundation
Виталий Комар, Александр Меламид. Натюрморт с Марксом и Энгельсом. Из серии «Ностальгический соцреализм». 1981–1982. Холст, темпера, масло. 182,9х137,2 см
Александр Косолапов. Marlboro. 2002 Шелкография. 50,5х70,5
В пространстве галереи на 40‑м этаже будут представлены знаковые работы крупнейших западных художников разных поколений, таких как Ханс Хартунг, Эд Руша, Энди Уорхол, Хелен Бирд, Моника Бонвичини, Алекс Израэль, Ричард Принс и Дэмиен Херст, которые составляют основу уникального собрания Вячеслава Пивоварова.
В выставочном зале Mercury Tower, на втором этаже, разместятся произведения из коллекции Stella Art Foundation, многие из которых впервые будут экспонироваться в публичном пространстве. Это одно из крупнейших собраний произведений известных российских и зарубежных художников, созданных за последние полвека, а также одна из самых качественных и тонко подобранных коллекций современного искусства в России.
На выставке будут представлены работы художников, сыгравших ключевую роль в формировании и развитии отечественного искусства на рубеже ХХ-ХХI веков: Юрия Альберта, Юрия Аввакумова, Андрея Абрамова, Вагрича Бахчаняна, Вадима Захарова, Комара и Меламида, Александра Косолапова, Елены Елагиной и Игоря Макаревича, Андрея Монастырского, Владислава Мамышева-Монро, Бориса Орлова, Ивана Чуйкова и других.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.