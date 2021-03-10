Галерея ILONA‑K artspace открывает масштабный образовательный выставочный проект «DREAM CATCHERS / СЛЕДУЯ МЕЧТЕ»

Гале­рея ILONA‑K artspace 15 мар­та 2021 года откры­ва­ет мас­штаб­ный обра­зо­ва­тель­ный выста­воч­ный про­ект «DREAM CATCHERS / СЛЕДУЯ МЕЧТЕ», кото­рый объ­еди­нит худо­же­ствен­ные про­из­ве­де­ния из двух част­ных кол­лек­ций. На вто­ром эта­же Mercury Tower будут пред­став­ле­ны рабо­ты из собра­ния меце­на­та, пре­зи­ден­та Stella Art Foundation Стел­лы Кеса­е­вой, а на 40‑м — биз­не­сме­на и меж­ду­на­род­но­го инве­сто­ра Вяче­сла­ва Пивоварова.

Тишк Бар­зан­джи. Стран­ный фрукт, 2019. Пиг­мент­ная печать, 64х47 см. 3/30

Тишк Бар­зан­джи. При­зрач­ная надеж­да, 2019. Пиг­мент­ная печать, 64х47 см. 14/30

Тишк Бар­зан­джи. Фио­ле­то­вый лебедь, 2019. Пиг­мент­ная печать, 64 х 47 см. 6/30

Ило­на Кеса­е­ва, осно­ва­тель и вла­де­ли­ца Гале­реи, под­черк­ну­ла, что этот про­ект ста­нет зна­ко­вым не толь­ко для недав­но открыв­ше­го­ся выста­воч­но­го про­стран­ства, но и для нее лич­но: «Я рада пока­зать дан­ный про­ект, кото­рый пред­став­ля­ет­ся мне осо­бен­но акту­аль­ным. С одной сто­ро­ны, я демон­стри­рую кол­лек­ции близ­ких мне людей. Это неболь­шая, но яркая часть собра­ния моей мамы Стел­лы Кеса­е­вой, насчи­ты­ва­ю­ще­го око­ло 1500 работ извест­ных рос­сий­ских и запад­ных худож­ни­ков, а так­же кол­лек­ция мое­го мужа Вяче­сла­ва Пиво­ва­ро­ва, кото­рый, полу­чив обра­зо­ва­ние в Стэн­фор­де и про­жив боль­шую часть жиз­ни в Евро­пе и США, стал насто­я­щим цени­те­лем запад­но­го совре­мен­но­го искус­ства. Во мно­гом бла­го­да­ря их вли­я­нию я реши­ла открыть соб­ствен­ную гале­рею, и выстав­ка в ILONA‑K artspace наце­ле­на на про­дви­же­ние идеи кол­лек­ци­о­ни­ро­ва­ния, а так­же под­чер­ки­ва­ет роль кол­лек­ци­о­не­ра в совре­мен­ном худо­же­ствен­ном мире».





Ана­то­лий Осмо­лов­ский. Путе­ше­ствие в стра­ну Броб­дин­г­не­гов (Мая­ков­ский / Осмо­лов­ский). 1993/2003. Доку­мен­та­ция пер­фор­ман­са. Чер­но-белая фото­гра­фия, нака­тан­ная на дибонд. Фото: Игорь Мухин. 200х150 см. Собра­ние Stella Art Foundation





Вита­лий Комар, Алек­сандр Мела­мид. Натюр­морт с Марк­сом и Энгель­сом. Из серии «Носталь­ги­че­ский соц­ре­а­лизм». 1981–1982. Холст, тем­пе­ра, мас­ло. 182,9х137,2 см

Алек­сандр Косо­ла­пов. Marlboro. 2002 Шел­ко­гра­фия. 50,5х70,5

В про­стран­стве гале­реи на 40‑м эта­же будут пред­став­ле­ны зна­ко­вые рабо­ты круп­ней­ших запад­ных худож­ни­ков раз­ных поко­ле­ний, таких как Ханс Хар­тунг, Эд Руша, Энди Уор­хол, Хелен Бирд, Мони­ка Бон­ви­чи­ни, Алекс Изра­эль, Ричард Принс и Дэми­ен Херст, кото­рые состав­ля­ют осно­ву уни­каль­но­го собра­ния Вяче­сла­ва Пивоварова.

В выста­воч­ном зале Mercury Tower, на вто­ром эта­же, раз­ме­стят­ся про­из­ве­де­ния из кол­лек­ции Stella Art Foundation, мно­гие из кото­рых впер­вые будут экс­по­ни­ро­вать­ся в пуб­лич­ном про­стран­стве. Это одно из круп­ней­ших собра­ний про­из­ве­де­ний извест­ных рос­сий­ских и зару­беж­ных худож­ни­ков, создан­ных за послед­ние пол­ве­ка, а так­же одна из самых каче­ствен­ных и тон­ко подо­бран­ных кол­лек­ций совре­мен­но­го искус­ства в России.

На выстав­ке будут пред­став­ле­ны рабо­ты худож­ни­ков, сыг­рав­ших клю­че­вую роль в фор­ми­ро­ва­нии и раз­ви­тии оте­че­ствен­но­го искус­ства на рубе­же ХХ-ХХI веков: Юрия Аль­бер­та, Юрия Авва­ку­мо­ва, Андрея Абра­мо­ва, Ваг­ри­ча Бах­ча­ня­на, Вади­ма Заха­ро­ва, Кома­ра и Мела­ми­да, Алек­сандра Косо­ла­по­ва, Еле­ны Ела­ги­ной и Иго­ря Мака­ре­ви­ча, Андрея Мона­стыр­ско­го, Вла­ди­сла­ва Мамы­ше­ва-Мон­ро, Бори­са Орло­ва, Ива­на Чуй­ко­ва и других.

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