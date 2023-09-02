Фестиваль «Будем жить» завершился в Москве

В Большом зале Центрального Дома кинематографистов 31 августа состоялась торжественная церемония закрытия XII Московского международного кинофестиваля «Будем жить».

Праздничный вечер открыл президент киносмотра, народный артист России, председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Московской городской Думы, председатель московской организации Союза кинематографистов России Евгений Герасимов. Он подчеркнул, что в этом году в программе было огромное количество достойных и интересных работ во всех трех номинациях. При этом Герасимов отметил, что на сегодняшний день кинематографистам Москвы предоставляются уникальные возможности для создания фильмов.

Обширная и разнообразная программа XII Московского международного кинофестиваля «Будем жить» включила в себя конкурсные и внеконкурсные показы полнометражного и короткометражного игрового кино, документального кино, а также открытые лекции, встречи со съёмочными группами, мастер-классы и круглые столы. Напомним, что в этом году киносмотр был посвящен Году педагога и наставника.

Основными площадками фестиваля стали Центральный Дом кинематографистов и кинотеатр-шатёр на Поклонной горе. Лауреаты определялись в номинациях: «Полнометражное игровое кино», «Короткометражное кино» и «Документальное кино». В рамках внеконкурсных программ особое внимание было уделено дебютному и региональному кинематографу. В этом году дирекция получила 594 заявки из 15 стран. Гостям кинопоказов было представлено 18 премьер, проведено семь творческих встреч, два мастер-класса, две презентации, спецпоказы с участием популярного певца и композитора Сосо Павлиашвили и знаменитого джазового музыканта Игоря Бутмана и т.д.

По традиции, на церемонии закрытия были вручены призы от партнеров киносмотра: призы от председателя Московской городской думы Алексея Шапошникова вручил Евгений Герасимов.

Народный артист России Александр Панкратов-Черный получил награду «За творческий вклад в российский кинематограф и верность профессии».

Артист поприветствовал гостей фестиваля: «Я очень рад, что благодаря усилиям Евгения Герасимова появился фестиваль, который продолжает жить и напоминает всем, что Москва была, есть и будет».

Специальный диплом фестиваля «Будем жить» вручили актрисе театра и кино, заслуженной артистке России, режиссеру Оксане Сташенко. Специальным дипломом наградили актера и режиссера Сергея Шароватова и актрису театра и кино Янину Мелехову.

В конкурсную программу фестиваля вошло 13 документальных фильмов, из них – восемь премьер.

В состав жюри номинации «Документальное кино» вошли: Екатерина Головня (председатель) – режиссёр, кинодокументалист, преподаватель кафедры продюсирования ВГИК им. С.А. Герасимова, директор Центрального Дома кинематографистов Союза кинематографистов России; Мария Магронт-Ахвледиани – кинорежиссер, сценарист, продюсер телевизионных фильмов и программ, лауреат Государственной премии Республики Дагестан, член Союза журналистов России, член Международного Союза журналистов, кандидат филологических наук; Екатерина Яковлева – руководитель документального канала RT (Russia Today).

Награды XII Московского международного кинофестиваля «Будем жить» в номинации «Документальное кино»:

Специальный приз от высшей школы телевидения МГУ имени М.В. Ломоносова «За острую общественно значимую документальную историю и полифоничный портрет героя» – фильм «Беглецы», режиссер Юлия Бобкова.

Специальный приз от нового онлайн-кинотеатра документального кино ARTEL.DOC «За атмосферную документальную историю об иностранце в России» – фильм «Live in Любимово», режиссер Алексей Романов.

Специальный приз режиссеру от Центрального Дома кинематографистов «За абсолютную честность к чувствам героя» – фильм «Жив солдат», режиссер Шерзод Назаров (Узбекистан).

Специальный приз от Центрального Дома кинематографистов «За виртуозное художественное владение профессией “Звукорежиссер”» получил звукорежиссер Виктор Морс за фильм «Джаз 100», режиссер Александр Брынцев.

Специальный приз от группы «Гута» «За филигранный документальный портрет русской женщины» – фильм «Ленчик на высоте», режиссер Дарья Осипова.

Специальный приз от группы «Гута» «За режиссерскую работу и смелость в поддержке российских традиций за рубежом» – фильм «Дойти до парка Морасан», режиссер Надия Крутько Сабальос.

Диплом жюри «За авторский замысел и работу звукорежиссера» – фильм «Дойти до парка Морасан», режиссер Надия Крутько Сабальос.

Диплом жюри «За интересные режиссерские находки и анимацию» – фильм «Путешествие Льюиса Кэрролла сквозь зеркало, и что он нашел там», режиссер Татьяна Соболева.

Специальный приз «За огромный многолетний вклад в образование кинематографистов России» вручили герою фильма «Профессор Гиберт» Григорию Гиберту, режиссер Дмитрий Семибратов.

1 место – фильм «Семь дней осени», режиссер Алексей Головков.

2 место – фильм «Джаз 100», режиссер Александр Брынцев.

3 место – фильм «Профессор Гиберт», режиссер Дмитрий Семибратов.

Председатель жюри документального конкурса Екатерина Головня поблагодарила всех создателей и организаторов кинофестиваля, особо отметив миссию его президента.

«Огромное спасибо Евгению Владимировичу Герасимову за то удовольствие, которое получают зрители Дома кино, когда приходят на этот кинофестиваль, который уже много лет продолжает жить. Признаюсь, что каждый фильм тронул, каждый фильм хотелось наградить. Все спецпризы, которые мы сегодня вручили, – это и есть те самые первые места, просто в ходе нашего обсуждения кто-то немного вырвался вперед», – пояснила председатель жюри.

По словам Марии Магронт-Ахвледиани, в этом году уровень фестиваля очень высокий. «Нам был очень сложно судить. Пересматривая конкурсные работы, мы каждый раз видели, насколько многообразна их палитра и полифоничны портреты героев», – отметила член жюри.

В начале своего пути кинофестиваль «Будем жить» позиционировался как конкурс студенческих короткометражных фильмов. Лауреатами и участниками конкурса короткого метра в разное время становились такие режиссеры как Кирилл Плетнев, Наталья Назарова, Иван Шахназаров, Эдуард Бордуков, Ашот Кещян, Аксинья Гог, Илья Учитель, Нигина Сайфуллаева и многие другие. Сегодня все они снимают полнометражное кино и телесериалы, участвуют и побеждают на российских и международных кинофестивалях. Кинофестиваль «Будем жить» – это возможность открыть себя и найти свой путь.

В конкурсную программу в номинации «Короткометражное игровое кино» вошло 20 короткометражных игровых фильмов, из них – шесть премьер.

В состав жюри номинации вошли: Владимир Фенченко (председатель) – режиссёр, педагог, сценарист, актёр; Хамидреза Газеми (Иран) – режиссёр, сценарист, продюсер, художник-постановщик; Мария Наумова – продюсер девеломпента Wink Originals; Айсурат Шаманова – продюсер, режиссер, генеральный директор кинокомпании «Ника».

Награды XII Московского международного кинофестиваля «Будем жить» в номинации «Короткометражное игровое кино»:

Специальный диплом «За обаятельных героев и тонкость в подходе к деликатным вопросам» – фильм Alina Wild, режиссер Илья Лебедев.

Специальный диплом «Объединение отцов и детей в кино» – фильм «Кассета», режиссер Темур Муродов.

Специальный диплом «За убедительную попытку отражения подсознания ребенка» – режиссеру Екатерине Петровой-Вербич за фильм «Роща».

Специальный диплом «За лучшую актерскую работу» – актрисе Екатерине Паклиной в фильме «Роща».

1 место – фильм «Бебия, бабуа, Анзорик, я и мама», режиссер Рауль Гейдаров;

2 место – фильм «Калачакра», режиссер Ая-Ганга Улзытуева;

3 место – фильм «Биг», режиссер Ольга Дымская.

Председатель жюри Владимир Фенченко поделился своими критериями отбора и поздравил всех с профессиональным уровнем картин.

«Главным критерием для меня было то, как я воспринимаю этот фильм. Ведь дело совсем не в количестве минут. Подчас краткость – мерило цельности фильма. И я смотрю уже не короткий фильм, а ощущаю целый мир. В программе было много интересных картин, которые действительно ценны», – отметил Владимир Фенченко.

В конкурсную программу полнометражного игрового кино вошло восемь фильмов из них – четыре премьеры.

Жюри конкурса «Полнометражное игровое кино» выступили: Алексей Учитель (председатель) – художественный руководитель Студии «РОК», руководитель режиссерской мастерской во ВГИКе, президент международного кинофестиваля «Послание к человеку», кинорежиссер, продюсер; Анжело Сконда (Италия) – продюсер, президент международной кинокомпании «Пересвет-Таури»; Стивен Мао (США) – продюсер, президент Studio Mao; Игорь Петренко – актёр театра и кино, лауреат Государственной премии Российской Федерации; Дмитрий Клепацкий – генеральный директор «Продюсерский центр Дмитрия Клепацкого»; Евгения Тирдатова – киновед, кинокритик, сценарист, режиссёр и продюсер, вице-президент Гильдии киноведов и кинокритиков РФ, доцент кафедры киноведения сценарно-киноведческого факультета ВГИК им. С.А. Герасимова.

Награды XII Московского международного кинофестиваля «Будем жить» в номинации «Полнометражное игровое кино»:

«За открытие новой кинотерритории» – фильм «Тропа», режиссёр Михаил Кулунаков.

«За лучший актёрский дуэт» – актрисы Лика Нифонтова и Наталья Савченко, фильм «Я иду искать», режиссер Софья Сафаева.

Приз Председателя жюри «За яркий дебют» – фильм «Тайное влечение», режиссёр Стася Венкова.

«Лучшая женская роль» – актриса Дарья Мацель, фильм «Наследие», режиссер Роман Михайлов.

«Лучшая мужская роль» – актер театра и кино Егор Бероев, фильм «Дорога к дому», режиссер Иван Шерстников.

«Лучшая операторская работа» – оператор Ольга Кулунакова, фильм «Тропа», режиссёр Михаил Кулунаков.

«Лучшая режиссура» – режиссер Рухолла Хиджази (Иран), фильм Bright House /«Светлый дом».

Гран-при кинофестиваля завоевал фильм Bright House /«Светлый дом», режиссер Рухолла Хиджази (Иран).

Приз президента кинофестиваля получил фильм «Легенда о Самбо» Андрея Богатырева.

Председатель жюри в этой номинации кинорежиссер, народный артист России Алексей Учитель поблагодарил коллег и конкурсантов, отметив высочайший и достойный уровень работ этого года.

«Я побывал в своей жизни на разных кинофестивальных площадках, но более теплого приема не встречал», – поделился кинорежиссер, отметивший 31 августа своё 72-летие.

В завершение праздничного вечера Евгений Герасимов поздравил своего близкого друга и коллегу Алексея Учителя с днем рождения и вручил ему медаль кинофестиваля «Будем жить». Также он рассказал, что уже на протяжении 10 лет киносмотр открывает и завершает певец, музыкант, актер и телеведущий Родион Газманов, который в тот вечер также был награжден почетной медалью.

Фильмом закрытия XII Московского международного кинофестиваля «Будем жить» стала картина «Миттельмарш» режиссера Софьи Мелединой. Очень символично, что в Год педагога и наставника ученица мастерской Алексея Учителя представляет на кинофестивале свой режиссерский дебют вместе со своим мастером, который выступил продюсером картины.

Международный фестиваль «Будем жить» – одно из ключевых событий культурной жизни Москвы, ежегодно проводимое на различных площадках столицы. Основными целями и задачами киносмотра является знакомство москвичей и гостей столицы с новыми отечественными кинокартинами и их создателями, расширение зрительской аудитории кинофильмов посредством показа на общедоступных площадках, а также обмен опытом между известными мастерами и начинающими кинематографистами.

Организаторы: Фонд развития социальных и культурных инициатив «Кинематографист», продюсерский центр «Мувистарт», кинокомпания «Лука», Союз кинематографистов России.

Мероприятие проводится при поддержке Департамента культуры города Москвы; Департамента СМИ города Москвы; сети кинотеатров «Московское кино»; Столичного Цеха Деятелей Культуры и Союза кинематографистов России.

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