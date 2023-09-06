«Сняться в кино – это мечта». Саша Стоун присоединился к касту сериала «Постучись в мою дверь»

Актёрский состав российской версии сериала «Постучись в мою дверь» продолжает пополняться даже во время съёмок. К касту присоединился Саша Стоун – телеведущий, профессиональный спортсмен, блогер и музыкант. Работа в сериале станет для Александра Зарубина (настоящее имя блогера) уже вторым кинопроектом.

«Когда мне поступило предложение сняться в сериале, я подтвердил своё участие практически сразу, сомнений никаких не было. Это очередной достаточно масштабный этап в жизни, я понимаю и чувствую всю ответственность. Мне очень хочется принять участие в этом проекте и показать себя, ведь попасть в кино – это огромная мечта», – прокомментировал Саша Стоун.

Стоун сыграет бывшего парня главной героини Саши. Сюжетные подробности о его персонаже создатели проекта пока держат в секрете.

Напомним, что главные роли в нашумевшей адаптации исполнят Никита Волков и Лиана Гриба. Влад Соколовский сыграет друга главного героя, а Максиму Белбородову досталась роль антагониста. Также в проекте задействованы Екатерина Волкова, Игорь Жижикин, Анна Невская, Марина Кравец, Лео Канделаки и другие.

Производством проекта занимается компания «Медиаслово» в партнерстве с АО «Газпром-Медиа Холдинг» и онлайн-кинотеатром Okko. Российскую версию покажут в эфире телеканала ТНТ, и на платформах онлайн-кинотеатров PREMIER и Okko.

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