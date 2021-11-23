Фестиваль «Игорь Бутман и Будущее джаза» представит молодых джазменов со всей России

Самый молодёжный проект Народного артиста России Игоря Бутмана в этом году пройдёт в девятый раз! По традиции главной площадкой фестиваля станет Концертный зал им. П.И. Чайковского, где 27 ноября молодые музыканты выступят с всемирно известным Московским джазовым оркестром под управлением маэстро.

По сложившейся традиции событие соберет на одной сцене перспективных музыкантов нового поколения, никогда прежде не игравших вместе. В этом году на «Будущем джаза» выступят: вокалистка Лиана Зайнуллина, саксофонисты Андрей Баталеев и Илья Леднёв, гитарист Родион Грищенко, вокалист Денис Кузьмин, бас-гитарист Касьян Лекус, барабанщик Омар Саидов и пианист Даниэль Адиянц.

«Этот проект поистине уникален: именно здесь молодые музыканты творят историю современного джаза. За прошедшие годы Фестиваль представил московской публике Олега Аккуратова, Кейт Дэвис, Франческо Кафисо, Ивэна Шермана, Марка Уитфилда, А Бу, Расселла Холла, Джейка Лабацци, Джулиуса Родригеса, Филипа Норриса, Викторию Каунову и многих других молодых талантливых исполнителей. В этом году мы представим музыкантов со всей страны, которые уже сделали первые уверенные шаги на российской джазовой сцене: некоторые из них выступают в составе Всероссийского молодежного джаз-оркестра, у кого-то есть свои молодежные и уже очень успешные коллективы. Например, коллектив Андрея Баталеева в прошлом году стал победителем Конкурса студенческих шоукейсов на нашем Форум-фесте Jazz Across Borders», — отметил Игорь Бутман.

Ежегодно, помимо своих собственных проектов участники «Будущего джаза» представляют на сцене Концертного зала им. П.И.Чайковского уникальные музыкальные номера совместно с Народным артистом России Игорем Бутманом и Московским джазовым оркестром.

Игоря Бутмана по праву считают главным послом российского джазового искусства на мировой сцене. В 1999 году он основал свои знаменитые Московский джазовый оркестр, Квинтет и Квартет, которые за почти два десятилетия объездили с гастролями сотни городов различных стран мира. В дискографии Игоря Бутмана 17 альбомов, включая диск Magic Land, записанный вместе с Чиком Кориа, Джеком Деджоннеттом, Джоном Патитуччи, Стефоном Харрисом и Рэнди Бреккером.

За 20 лет существования Московский джазовый оркестр зарекомендовал себя как один из ведущих оркестров мира и главный катализатор развития джазового искусства в России. Коллектив регулярно представляет Россию на самых престижных фестивалях Европы, Азии и Америки.

26 и 28 ноября концерты Фестиваля пройдут в Джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке, где 26 ноября выступят группа из Екатеринбурга Seven Note Collective и участница VIII фестиваля «Будущего джаза» Ксения Жиронкина с собственным проектом. А 27 ноября здесь состоится джем-сейшн участников Фестиваля этого года, где в более неформальной обстановке исполнители продемонстрируют все свои достижения в области импровизационного искусства.

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