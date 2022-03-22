Обновленная выставка «Новая красивая выставка. Весна» открывается в «Зарядье»

«Новая красивая выставка. Весна» – это продолжение проекта, открывшегося в Выставочном зале Парка «Зарядье» в канун новогодних праздников. В новой весенней редакции организаторы делают акцент на пробуждении природы, ярких цветах и красоте в чистом виде.
Георгий Тотибадзе. Абрикос. 2020
Евгения Буравлева. Конец зимы. 2020
Ирина Дрозд. Не смотри, это не вкусно. 2020
Мария Сафронова. Воскресение. 2018
Андрей Новиков. Let’s dance. 2020
Экспозиция объединяет живопись, скульптуру, инсталляции, кинетические объекты и NFT 40 российских художников разных поколений. В проекте принимают участие Игорь Шелковский, Юрий Купер, Ростислав Лебедев, Евгения Буравлева, Мария Сафронова, Ирина Дрозд, Люся Воронова, Георгий и Ирина Тотибадзе, Саша Фролова, Роман Ермаков, Венера Казарова, Александра Weld Queen, Анастасия Кузнецова-Руф, Иван Коршунов, Вова Перкин, Дима Маконда, Андрей Новиков, Илья Гапонов, Вадим Леухин, Кирилл Бородин, Сергей Колосов, Юлия Низамутдинова и другие.
Выставка откроется для посетителей 25 марта и продлится до 10 мая.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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