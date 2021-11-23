ПЕРМЬ: Частная филармония «Триумф» приглашает на концерт-встречу с Настасьей Хрущевой

27 Ноября в 23:00 композитор Настасья Хрущева (фортепиано, Санкт-Петербург) даст в Частной филармонии «Триумф» ночной концерт и представит свой авторский альбом «Нормальная музыка», который вышел на лейбле «Мелодия» и номинирован на Международную премию в области классической музыки ICMA 2022 г. В программе концерта-встречи: «Детский альбом» П.И. Чайковского и программный опус Настасьи «Русские тупики-4». Настасья Хрущева известна пермскому зрителю как композитор музыки к премьерной постановке Пермской Оперы «Путеводитель по балету», а также как лектор в рамках образовательного проекта «Триумфа» «Культурный контакт Петербург — Пермь».

Арт-директор Частной филармонии «Триумф», Сергей Аристов: «Презентация диска Настасьи Хрущевой «Нормальная музыка» в Перми, а тем более в Триумфе, это большое событие для музыкальной жизни города, которое точно не стоит пропускать. Встреча с музыкой Настасьи — это настоящее потрясение и незабываемый слушательский опыт, завидую тем, кто впервые услышит знаменитые «Русские тупики», а мне же не терпится услышать в исполнении Настасьи «Детский альбом» Чайковского».

Настасья Хрущёва – одна из самых ярких представителей молодого поколения современных отечественных композиторов. Является лауреатом композиторских, театральных и книжных премий, многократным номинантом «Золотой маски», членом Союза композиторов России, сотрудничает с ведущими режиссерами и музыкантами. Композитор музыки для премьерной постановки Пермского театра оперы и балета — «Путеводитель по балету». Ее дарование проявилось не только в области музыкальной композиции: Настасья – пианистка и неординарно мыслящий музыковед и драматург, автор книги «Метамодерн в музыке и вокруг нее».

Концерт-встречу проведет помощник художественного руководителя балета театра «Урал Опера Балет» — Богдан Королёк.

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